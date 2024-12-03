закрыть
3 декабря 2024, вторник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина отказалась от любых альтернатив прямому членству в НАТО

10
  • 3.12.2024, 11:41
  • 3,440
Украина отказалась от любых альтернатив прямому членству в НАТО

Официальное заявление МИД.

Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел Украины.

Заявление МИД оказалось в распоряжении «Европейской правды».

Отмечается, что украинский МИД обнародовал позицию в день начала министерской встречи НАТО.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО», - говорится в документе.

При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», - отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращается к «США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия», с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Отмечается, что этот шаг станет «действенным противодействием российскому шантажу».

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин