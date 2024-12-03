Украина отказалась от любых альтернатив прямому членству в НАТО 10 3.12.2024, 11:41

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Официальное заявление МИД.

Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел Украины.

Заявление МИД оказалось в распоряжении «Европейской правды».

Отмечается, что украинский МИД обнародовал позицию в день начала министерской встречи НАТО.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО», - говорится в документе.

При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», - отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращается к «США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия», с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Отмечается, что этот шаг станет «действенным противодействием российскому шантажу».

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