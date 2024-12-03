Пять простых и эффективных способов заставить iPhone работать дольше 1 3.12.2024, 11:46

Названы наиболее действенные методы.

Как сделать так, что ваш Apple iPhone (любого поколения) как можно дольше работал от одного заряда? Рассматриваем самые простые и действенные методы, пишет nv.ua.

Apple iPhone стал своего рода универсальным выбором смартфона для миллионов.

В первую очередь благодаря простоте в использовании и отсутствии необходимости «тонкой» настройки, без которой сложно существовать в мире Android.

Да, айфоном можно пользоваться, просто достав его из коробки и вставив в него сим-карту (или добавив eSim).

Но это не означает, что разработчики iOS не предусмотрели в системе множество гибких настроек для тех, кто хочет «заточить» систему под себя.

Давайте рассмотрим пять трюков, о которых большинство рядовых пользователей iPhone даже не догадываются. Они позволят экономить заряд батареи и реже ставить айфон на зарядку.

Управление фоновым обновлением приложений

Функция Background App Refresh позволяет приложениям обновлять содержимое в фоновом режиме. Например, вы заходите в приложение соцсети, а там уже «подтянулась» обновленная лента постов.

Несмотря на удобство, эта функция может разряжать аккумулятор.

Отключение этой функции для несущественных приложений может значительно увеличить время автономной работы.

1. Перейдите в раздел Настройки> Общие> Обновление приложений в фоновом режиме.

2. Вы можете либо полностью отключить эту функцию, либо выбрать отдельные приложения, которые не должны обновляться в фоновом режиме.

Наверняка, у вас в списке будут десятки приложений. Внимательно посмотрите, все ли они действительно нужны вам в постоянно рабочем состоянии. Например, если вы читаете новости раз в день, постоянное обновление в фоне этому приложению точно не нужно.

Выборочное управление приложениями, которые могут обновляться в фоновом режиме, позволяет сократить ненужный расход заряда батареи.

Оптимизируйте работу служб определения местоположения

Службы определения местоположения полезны для навигации и поиска близлежащих сервисов, но они также могут значительно разряжать аккумулятор.

Тонкая настройка того, какие приложения могут получить доступ к вашему местоположению, поможет продлить время автономной работы.

1. Перейдите в раздел Настройки>Приватность>Службы определения местоположения.

2. Просмотрите список приложений и настройте их доступ. Выберите «Во время использования приложения» или «Никогда» для приложений, которым не нужен постоянный доступ.

3. Прокрутите вниз до Системные службы и отключите службы определения местоположения для системных функций, которые не являются критическими.

Ограничение доступа к местоположению гарантирует, что только важные приложения будут использовать эту энергоемкую функцию, что позволит со временем значительно сэкономить время работы аккумулятора.

Настройте яркость экрана и используйте темный режим

Ваш экран — один из самых больших источников расхода заряда батареи. Снижение яркости и использование темного режима могут заметно изменить ситуацию.

1. Уменьшить яркость: Проведите пальцем вниз из правого верхнего угла, чтобы перейти в Центр управления, а затем отрегулируйте ползунок яркости. Также вы можете перейти в Настройки>Дисплей и яркость и настройте уровень яркости.

2. Включите темный режим: Перейдите в Настройки> Дисплей и яркость и выберите Темный режим. Темный режим особенно эффективен на OLED-экранах (iPhone X и более поздние модели), поскольку в нем светится меньше пикселей.

Снизив яркость экрана и воспользовавшись Темным режимом, вы сможете значительно сократить потребление энергии дисплеем.

Используйте режим пониженного энергопотребления

Режим низкого энергопотребления предназначен для продления времени автономной работы за счет снижения фоновой активности и уменьшения требований к производительности.

Эту функцию стоит включить, когда у вас заканчивается заряд батареи или вы некоторое время не будете иметь доступа к зарядному устройству.

1. Перейдите в раздел Настройки > Батарея.

2. Включите Режим пониженного энергопотребления.

При активации режима пониженного энергопотребления отключаются такие несущественные функции, как получение почты, фоновое обновление приложений и некоторые визуальные эффекты.

Он также немного снижает общую производительность, что может увеличить время автономной работы.

Управление Push-уведомлениями

Push-уведомления могут держать вас в курсе событий, но также способствуют разрядке батареи, особенно если вы получаете много уведомлений в течение дня. Ограничение уведомлений только необходимыми приложениями поможет сэкономить заряд батареи.

1. Перейдите в раздел Настройки>Уведомления.

2. Просмотрите список приложений и решите, какие из них нуждаются в уведомлениях в реальном времени. Для несущественных приложений отключите уведомления или измените стиль оповещения на «Доставлять тихо».

Сокращая количество push-уведомлений, вы уменьшаете частоту пробуждения телефона, что, в свою очередь, экономит заряд батареи.

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