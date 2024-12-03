Беларусь взвинтила экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов 3.12.2024, 11:53

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Пошлины выросли на более чем $10.

Совмин Беларуси значительно повысил экспортные пошлины на ряд нефтепродуктов с декабря 2024 года. Это следует из постановления белорусского правительства №886 от 29 ноября 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

Говорится, что ставка вывозной таможенной пошлины за одну тонну сжиженных углеводородных газов была установлена на уровне 61,7 доллара (ранее – 49,7 доллара). Что касается одной тонны бутана и изобутана, то указано 55,5 доллара (ранее – 44,7 доллара).

Отмечается, что ставки экспортных пошли по-прежнему остаются нулевыми в отношении сырой нефти, прямогонного бензина, дизельного топлива, товарных бензинов, бензола и ряда других нефтепродуктов. Сказано, что постановление Совета министров вступило в силу с 1 декабря 2024 года.

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