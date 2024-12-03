Ультиматум Трампа 1 Александр Роднянский

3.12.2024, 11:53

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Поворотный момент политики США.

Напишу подробнее о первом ультиматуме Трампа.

Он вызвал большой резонанс. Ведь это именно то, чего от него многие ждали. То, почему с ним связывали надежды его сторонники по всему миру.

В своем аккаунте в сети Truth Трамп обратился к Хамасу:

«Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, в день, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, то тем на Ближнем Востоке, кто стоит за этими злодеяниями против человечества, очень дорого придется за это заплатить».

И добавил:

«Последствия будут очень серьезными (ALL HELL TO PAY – черт возьми!).

Все говорят о заложниках, которых удерживают таким жестоким, бесчеловечным образом и против воли всего мира. Все говорят — и никаких действий!

Но этому придет конец. Виновные будут наказаны сильнее, чем кто-либо был наказан за всю долгую и славную историю Соединенных Штатов Америки.

Мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо. Освободите заложников сейчас».

Напомню – на 2 декабря 2024 года в плену Хамаса находятся 101 человек. Среди них 97 заложников, похищенных 7 октября 2023 года, и 4 человека, удерживаемых с 2014 года…

У террористов остаются также 37 тел погибших.

Слова Трампа прозвучали всего через несколько часов после того, как была подтверждена смерть одного из заложников – 20-летнего Омера Нойтры, гражданина США и Израиля.

Администрация Байдена в течение года выступала посредником в переговорах между Израилем и Хамасом, пытаясь добиться такого же хрупкого прекращения огня, какового удалось достичь днями в Ливане. Но ничего, кроме разочарования, это не принесло. Госдеп объяснил неудачу нежеланием Хамаса вести переговоры и их безразличием к жертвам среди гражданского населения Газы.

Хотя понятно, что в этом и состоял план террористов: садистские массовые убийства в Израиле вызывают легитимный военный ответ по Газе, а неизбежные жертвы среди мирного населения, которым намеренно прикрывается Хамас, не пустив женщин и детей в подземные тоннели, приводят к протестам на улицах западных городов, всплеску антисемитизма и мощному давлению на западных лидеров.

Решительная риторика Трампа знаменует собой поворотный момент политики США. К чему она приведет, мы скоро увидим. В том числе, и в Украине.

Александр Роднянский, Telegram

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