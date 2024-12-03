«Было необычно»: камера авто сняла на видео яркий болид над Минском 3.12.2024, 11:57

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Запечатлеть редкий момент удалось случайно.

Белорусский автомобилист поделился в TikTok видео яркого болида, пролетевшего над Минском 1 декабря 2024 года.

Запечатлеть редкий момент удалось случайно — траектория движения космического тела оказалась аккурат в объективе камеры видеорегистратора, пишет «Телеграф».

Видео у себя в аккаунте выложил пользователь под ником _michal_111. Точные координаты мужчина не назвал, пояснив, что в тот момент двигался на подъезде к Минску со стороны Гомеля, «не доезжая примерно километров 5-10 до кольцевой».

Автор ролика ошибочно назвал снятый им объект метеоритом, однако, речь, вероятнее всего, идет о метеоре или болиде.

Метеорами специалисты называют относительно небольшие твердые небесные тела, которые сгорают в атмосфере. В отличие от них метеориты полностью в атмосфере не сгорают, а достигают поверхности планеты, что не может остаться незамеченным ученым.

Болидом же называют яркий метеор с заметными угловыми размерами, масса которого может колебаться от сотен грамм до десятков тонн, который врывается в земную атмосферу на скорости от 11 до 73 км/с и сгорает, давая хорошо заметную невооруженным взглядом вспышку. Впрочем, международный астрономический союз официального определения понятия «болид» не дает.

Впрочем, большинству зрителей, судя по комментариям, не так уж и важно, как по-научному называется увиденное космическое явление.

«Да, это было необычно», — резюмировал один из комментаторов.

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