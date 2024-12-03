Мобильные баррикады, противогазы и столкновения с полицией: как протестует Грузия 4 3.12.2024, 12:11

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Впечатляющие кадры последней ночи.

Массовые демонстрации в поддержку евроинтеграции Грузии продолжаются уже пять дней подряд. Минувшую ночь — со 2 на 3 декабря — многие участники акции протеста остались на улицах столичного Тбилиси, несмотря на столкновения с полицией и попытку разгона демонстрантов спецназом. Правоохранители вновь пустили в ход водометы, слезоточивый газ, демонстранты в ответ жгли костры, устраивали баррикады, пускали фейерверки, пишет «Телеграф».

К вечеру 2 декабря спецназу удалось оттеснить участников акции протеста от здания парламента в Тбилиси. Сделать это удалось только лишь после того, как спецназ начал активно применять слезоточивый газ. В результате центральный проспект Руставели окутал густой дым.

Protesters throw tear gas canisters into buckets of water, effectively neutralizing them.

🎥 Gigi Kobakhidze/Civil.ge pic.twitter.com/wTzr2M4R1v — Civil.ge (@CivilGe) December 2, 2024

Однако часть протестующих, судя по кадрам, распространенным местными СМИ и самими демонстрантами в соцсетях, оказались готовы к такому развитию событий: некоторые участники протестов «вооружились» противогазами. Канистры с газом, брошенные по ноги демонстрантам полицией, они опускали в емкости с водой, пытаясь таким образом остановить химическую реакцию.

Несмотря на это, как сообщило грузинское издание NGnewsgeorgia, ближе к ночи оставаться на проспекте Руставели без противогаза было уже невозможно.

«Жители говорят, что газ уже дошел до квартир. Во всех отелях на проспекте Руставели предупреждают постояльцев не открывать окна», — сообщили журналисты.

Не желая покидать центральный проспект, в попытке «не сдавать позиции» участники протестов даже соорудили «передвижную баррикаду» из мусорных баков и подручных средств, которая служила им аналогом щитов, которыми вооружены спецназовцы.

К утру часть протестующих, оттесненных с центрального проспекта, двинулась на проспект Чавчавадзе, к первому корпусу Тбилисского госуниверситета. Баррикады и костры посреди проезжей части появились также на пересечении Меликишвили и Чавчавадзе.

Судя данным портала Грузия Online, окончательно разогнать протестующих спецназу не удалось даже к утру: покинув проспект Чавчавадзе, они переместились к Тбилисскому госуниверситету, где соорудили баррикады и разожгли костры, оттуда — к парку Ваке.

Тем временем дипломаты продолжили выражать солидарность с протестующими. Так, стало известно о том, что в отставку вслед за своими коллегами в Болгарии, Нидерландах, Италии, США также подала посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе.

В свою очередь власти Литвы и Эстонии ввели санкции против представителей официального Тбилиси, запретив въезд в страну 11 политикам и чиновникам, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Причиной такого шага власти Литвы и Эстонии назвали «жестокое подавление протестов» в Грузии.

At 5.30am, crowd of protesters began to move from Rustaveli Avenue to another protest site - Tbilisi State University on Chavcahvadze Avenue. This is the first night that riot police have failed to clear the avenue of protesters, and the protesters preferred to leave before the… pic.twitter.com/vt0FZpAqUu — Civil.ge (@CivilGe) December 3, 2024 ✊ Bravery of Georgian women is so inspiring. Brought tears to my eyes!



They cannot break this freedom loving people. No way!#GeorgiaProtests pic.twitter.com/QquETqLohY — Giorgi Tabagari (@Tabagari) December 2, 2024

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