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Мобильные баррикады, противогазы и столкновения с полицией: как протестует Грузия

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  • 3.12.2024, 12:11
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Мобильные баррикады, противогазы и столкновения с полицией: как протестует Грузия

Впечатляющие кадры последней ночи.

Массовые демонстрации в поддержку евроинтеграции Грузии продолжаются уже пять дней подряд. Минувшую ночь — со 2 на 3 декабря — многие участники акции протеста остались на улицах столичного Тбилиси, несмотря на столкновения с полицией и попытку разгона демонстрантов спецназом. Правоохранители вновь пустили в ход водометы, слезоточивый газ, демонстранты в ответ жгли костры, устраивали баррикады, пускали фейерверки, пишет «Телеграф».

К вечеру 2 декабря спецназу удалось оттеснить участников акции протеста от здания парламента в Тбилиси. Сделать это удалось только лишь после того, как спецназ начал активно применять слезоточивый газ. В результате центральный проспект Руставели окутал густой дым.

Однако часть протестующих, судя по кадрам, распространенным местными СМИ и самими демонстрантами в соцсетях, оказались готовы к такому развитию событий: некоторые участники протестов «вооружились» противогазами. Канистры с газом, брошенные по ноги демонстрантам полицией, они опускали в емкости с водой, пытаясь таким образом остановить химическую реакцию.

Несмотря на это, как сообщило грузинское издание NGnewsgeorgia, ближе к ночи оставаться на проспекте Руставели без противогаза было уже невозможно.

«Жители говорят, что газ уже дошел до квартир. Во всех отелях на проспекте Руставели предупреждают постояльцев не открывать окна», — сообщили журналисты.

Не желая покидать центральный проспект, в попытке «не сдавать позиции» участники протестов даже соорудили «передвижную баррикаду» из мусорных баков и подручных средств, которая служила им аналогом щитов, которыми вооружены спецназовцы.

К утру часть протестующих, оттесненных с центрального проспекта, двинулась на проспект Чавчавадзе, к первому корпусу Тбилисского госуниверситета. Баррикады и костры посреди проезжей части появились также на пересечении Меликишвили и Чавчавадзе.

Судя данным портала Грузия Online, окончательно разогнать протестующих спецназу не удалось даже к утру: покинув проспект Чавчавадзе, они переместились к Тбилисскому госуниверситету, где соорудили баррикады и разожгли костры, оттуда — к парку Ваке.

Тем временем дипломаты продолжили выражать солидарность с протестующими. Так, стало известно о том, что в отставку вслед за своими коллегами в Болгарии, Нидерландах, Италии, США также подала посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе.

В свою очередь власти Литвы и Эстонии ввели санкции против представителей официального Тбилиси, запретив въезд в страну 11 политикам и чиновникам, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Причиной такого шага власти Литвы и Эстонии назвали «жестокое подавление протестов» в Грузии.

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