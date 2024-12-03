В 2024 году в Беларуси уволили больше людей, чем взяли на работу 1 3.12.2024, 12:10

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И это при дефиците кадров.

В течение 10 месяцев 2024 года в Беларуси на работу приняли 558,54 тысячи человек, а уволили – 597,26 тысяч: на 38,72 тысячи больше. Это следует из данных, опубликованных в отчетах Белстата.

Больше всего увольнений было в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – 9500 человек. На втором месте – оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей: в этих отраслях уволили 8229 человек. В образовании трудовые договоры были разорваны с 7095 работниками.

Много увольнений в обрабатывающей промышленности – 5147 человек, транспорте и логистике – 4662 человек, сфере спорта, развлечений и отдыха – 2096 человек, здравоохранении – 1269 человек.

Больше трудоустройств, чем увольнений, было в октябре: на работу приняли 63,7 тыс. человек, уволили – чуть более 60 тыс., на 3628 человек меньше.

Также в октябре трудоустройств было больше, чем в аналогичном периоде 2023 года на 6,5 %. Всего за 10 месяцев этого года работу получили на 2,7 % больше людей, чем в прошлом году.

По данным Белстата, в третьем квартале 2024 года уровень занятости населения в трудоспособном возрасте составил 84,5 %. Безработица в трудоспособном возрасте, как заявляется, имеет уровень 2,9 %.

Если сравнивать с данными за второй квартал, то уровень занятости населения официально увеличился – с 84,2 %. А уровень безработицы, наоборот, снизился–с 3 % от численности рабочей силы.

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