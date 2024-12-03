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Белорусы столкнулись с еще одним ограничением по переводу денег

  • 3.12.2024, 12:13
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Белорусы столкнулись с еще одним ограничением по переводу денег

Говорят, что это временно.

Некоторые банки объявили, что приостановили выплату и отправку переводов в белорусских рублях через систему «Золотая корона». Как сообщается, это временное ограничение, пишет «Зеркало».

«С 26 ноября временно приостановлена выплата и отправка переводов в белорусских рублях системы денежных переводов „Золотая корона“», — сообщил «Технобанк». Причины этого решения не уточняются.

О том, что «Золотая корона» временно перестала работать с белорусским рублем, также сообщил Neo Bank («Нео Банк Азия»).

«В настоящее время выплата денежных переводов, поступивших в долларах, евро, российских и белорусских рублях, производится только в российских рублях, — уточняется на сайте „Белагропромбанка“. — Отправка денежных переводов в белорусских рублях по Беларуси не осуществляется».

Журналист «Зеркала» как клиент отправил вопросы сервису «Золотая корона», почему приостановили работу с белорусским рублем и когда могут вернуть обратно такую возможность, но на момент выхода этого текста ответ не получил.

«Золотая Корона» позволяет отправить переводы без открытия банковского счета, уточняет «Технобанк». В списке стран, в который можно перебросить средства этим способом, значится несколько десятков.

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