Шольц оставил «послание» Путину после визита в Киев

Шольц оставил «послание» Путину после визита в Киев5
- 3.12.2024, 12:29
- 3,608
Главу Кремля предупредили.
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал «послание» российскому правителю Владимиру Путину после визита в Киев, состоявшегося в понедельник, 2 декабря.
В социальной сети X Шольц подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться.
«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не прекратится. Мы будем стоять рядом с украинским народом - столько, сколько потребуется», - написал Шольц.