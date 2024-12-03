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Шольц оставил «послание» Путину после визита в Киев

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  • 3.12.2024, 12:29
  • 3,608
Шольц оставил «послание» Путину после визита в Киев

Главу Кремля предупредили.

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал «послание» российскому правителю Владимиру Путину после визита в Киев, состоявшегося в понедельник, 2 декабря.

В социальной сети X Шольц подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться.

«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не прекратится. Мы будем стоять рядом с украинским народом - столько, сколько потребуется», - написал Шольц.

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