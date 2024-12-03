Шольц оставил «послание» Путину после визита в Киев 5 3.12.2024, 12:29

3,608

Главу Кремля предупредили.

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал «послание» российскому правителю Владимиру Путину после визита в Киев, состоявшегося в понедельник, 2 декабря.

В социальной сети X Шольц подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии будет продолжаться.

«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не прекратится. Мы будем стоять рядом с украинским народом - столько, сколько потребуется», - написал Шольц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com