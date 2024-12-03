Во сколько обойдется белорусам Новый год на пляже 3.12.2024, 12:36

Есть несколько главных направлений.

Стандартное настроение декабря — радоваться ярким огонькам повсюду, но ругать серость за окном и периодическую слякоть. Спасти ситуацию может снег, но синоптики неумолимы: этот декабрь в Беларуси вряд ли напомнит по атмосфере Альпы. Но что, если решить вопрос радикально: не высматривать метель за окном, а ждать подходящей погоды у моря? Onliner узнал, сколько будет стоить пляжный отдых на новогодних каникулах.

Разобраться с ценами на путевки помогла руководитель турагентства «Лофт Трэвел» Елена Кузнецова. Она сразу обозначила, что будет рассказывать о тех отелях, у которых хорошее соотношение цены и качества, так как самые бюджетные варианты могут серьезно испортить общее впечатление от отдыха.

— Куда сейчас можно улететь прямыми рейсами из Минска, чтобы погреться?

— Из Минска в этот период напрямую можно улететь в ОАЭ, Египет и Катар. В конце декабря — начале января погода в этих странах будет теплая, но не жаркая: средняя температура днем — +22…25, ночью — +13…15 и достаточно ветрено. Также можно рассмотреть Гоа. Правда, прямой перелет из Минска есть только до Дели, а дальше нужен будет дополнительный внутренний рейс Дели — Гоа.

Стоимость зависит от многих факторов: даты вылета, количества ночей, состава (при наличии детей на цену путевки влияет их возраст), уровня отеля, выбранного региона и других параметров.

Стоит помнить, что на новогодние и рождественские даты в некоторых странах и отелях могут быть обязательные доплаты за праздничные ужины.

Например, в Египте это есть в более чем 90% отелей, а в ОАЭ и Катаре — в 7 отелях из 10, — рассказвает Елена.

Египет

По словам руководителя турагентства, Египет — самый востребованный вариант на новогодние даты прямо сейчас. Туристов привлекает не только прямой перелет, но и наличие анимации, аквапарки, отели на береговой линии. Да и по стоимости такой вариант получается самым выгодным. Для комфортного купания Елена рекомендует выбирать отели в безветренных бухтах в Шарм-эль-Шейхе.

Тур с 25 декабря на 11 ночей на двоих в отель Jaz Sharks Bay 4* с обязательным новогодним ужином обойдется в $2527.

Тур с 25 декабря на 11 ночей на троих (с 6-летним ребенком) в отель Seti Sharm Palm Beach Resort 4* с обязательным новогодним ужином обойдется в $3715.

Хургада будет дешевле. Как минимальный по бюджету можно рассмотреть такой вариант:

Тур с 28 декабря на 10 ночей на двоих в отель Minamark Resort & Spa уже с обязательным новогодним и рождественским ужинами обойдется в $2216.

ОАЭ

В ОАЭ Елена предлагает рассмотреть пока менее известный, чем Дубай, эмират Рас-Эль-Хайма. Так, если отправиться в недельный отпуск накануне Нового года, отдых на семью с ребенком обойдется в $3049 (речь про четырехзвездочный отель Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island), но с учетом обязательной доплаты за новогодний ужин цена отдыха поднимется до $3797. На доплаты стоит обращать внимание: суммы могут оказаться существенными.

Еще один вариант не в Дубае — береговой отель Lou Lou A Beach Resort 3* в Шардже. Тур на двоих взрослых с 28 декабря на 7 ночей только с завтраками будет стоит $2175, но праздничный ужин тоже обязателен — и цена вырастает до $2351.

Катар

Самолеты в Катар из Минска летают один раз в неделю — по воскресеньям, поэтому отдых можно спланировать только на 7 или 14 ночей. Так, недельный тур на двоих взрослых будет стоить $1881 (включены завтраки). Дата вылета — 29 декабря, отель — Millennium Central Doha 4*.

— Если вылет не из Беларуси или из Беларуси с пересадками, какие направления вы можете посоветовать?

— Более комфортно в этот период будет купаться в экзотических странах: Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и так далее. Перелеты здесь возможны не только из Москвы, но и из Минска со стыковками. Например, Минск — ОАЭ — Таиланд, Минск — Москва — Куба. Но тур с вылетом из Москвы на чартерных или регулярных рейсах будет дешевле, чем из Минска со стыковкой. Эти варианты и рассмотрим.

Куба

Прямой перелет из Москвы до острова занимает 14 часов. Руководитель турфирмы рекомендует выбирать на Кубе только отели с системой «все включено».

Тур с 25 декабря на 10 дней / 11 ночей на двоих взрослых в отеле Starfish Varadero 4* будет стоить $3040.

Китай, остров Хайнань

— Это направление все чаще выбирают наши туристы. Сюда финансово выгоднее лететь из Москвы со стыковкой в городах Китая, но есть и прямые рейсы Москва — Санья.

Тур с 26 декабря на 8 дней / 9 ночей на двоих взрослых в отеле Palm Beach Resort & Spa 4* c завтраками будет стоить $1853.

Таиланд

— В этом году это очень популярное направление у белорусов, так как с лета стала доступна виза по прилете (ее стоимость — около $65) при условии пребывания на отдыхе до 15 дней, — рассказала Елена.

Тур с 28 декабря на 11 ночей на двоих взрослых в отеле Baan Kata Maytha 3* c завтраками будет стоить $2631. Прямой перелет Москва — Пхукет.

Шри-Ланка

Еще одна страна, где можно получить визу по прилете (стоимость — $60). Есть прямой чартерный рейс из Москвы.

Тур с 23 декабря на 9 ночей на двоих взрослых в отеле Centhara Beach Weligama 3* c завтраками будет стоить $2304 с учетом праздничного ужина.

— За последнее время популярностью стали пользоваться какие-то новые направления?

— Все чаще в запросах от наших туристов мы встречаем Малайзию и Японию. Расчет стоимости на такие направления всегда индивидуальный. В Малайзию можно делать комбинированные туры: например, Сингапур — Бали — Куала-Лумпур. А можно спланировать только пляжный отдых на острове Лангкави.

Тур с 31 декабря на 9 ночей на двоих взрослых в отеле Bella Vista Waterfront Langkawi 3* c завтраками будет стоить $4479. Вылет из Москвы через Дубай.

— По Японии мы чаще говорим о групповых турах. Их стоимость — от $2100 на человека в зависимости от программы и количества звезд у отеля, но эта сумма не включает перелет. Сам перелет из Москвы в Токио и обратно обойдется в среднем в $1000—1200.

— Как на названных выше направлениях обстоят дела с туристическим потоком в период новогодних праздников?

— Это те направления, которые продаются не только на наш рынок. В связи с этим говорить о том, насколько увеличивается поток, довольно сложно. Зачастую наших туристов останавливает значительное повышение цены на туры на период новогодних праздников и зимних детских каникул. Это всегда пиковые даты, когда рассчитывать на какие-то спецпредложения точно не стоит.

Однозначно, спрос на новогодние даты есть. Наиболее востребованные направления среди белорусов — это Египет и ОАЭ.

— А есть ли места, где и в этот сезон отдых может остаться спокойным?

— Отдых, который всегда несет спокойствие и баланс, — это Мальдивы. Возможны вылеты из Минска с пересадкой в Дубае или рейсы из Москвы — прямые и стыковочные. На стоимость по этому направлению влияет множество факторов: это локальный остров (где живут местные) или остров-резорт, какой будет вид трансфера из аэропорта столицы (лодка, внутренний перелет или гидросамолет).

Тур на остров-резорт на двоих взрослых на 7 ночей с завтраками и ужинами в отеле Medhufushi Island Resort 4* обойдется в $6654. Прямой перелет из Москвы без багажа.

— Какие направления выделяются интересной новогодней программой?

— На самом деле, масштабное празднование Нового года есть в каждой стране. Нужно понимать, чего хочется именно вам. Например, мы еще летом бронировали туристам отдых в Гоа с празднованием Нового года на пляже.

Фейерверк в регионе Рас-аль-Хайма (ОАЭ) вошел в Книгу рекордов Гиннесса: захватывающее шоу из 1050 пиротехнических дронов, водных салютов и акробатических трюков длилось 8 минут. В этом году там обещают не менее впечатляющее зрелище.

А если вы хотите продлить праздник и еще раз отметить Новый год в феврале или апреле, то сделать это можно в Китае и Вьетнаме в первом случае и в Таиланде во втором.

— Есть ли особые советы для тех, кто планирует путешествовать с детьми?

— Если говорить о максимально короткой дороге, то стоит рассматривать варианты отдыха с вылетом из Минска. Это, как мы говорили ранее, ОАЭ, Египет и Катар. Каждый родитель знает, что важно и нужно его ребенку, но, конечно, к перелету нужно подготовиться, потому что даже с перелетом из Минска минимальное время в пути составит 6 часов.

Чтобы ребенок был занят, а родители — спокойны, мы выдаем своим туристам дорожные наборы для детей до 8 лет, которые состоят из наклеек, раскрасок, пазлов или аппликаций. Их можно собрать и самостоятельно. Для детей постарше скачайте игры, мультфильмы или фильмы. До поездки поговорите с ребенком обо всем, чтобы его ожидания от отдыха не омрачились долгой, утомительной и однообразной дорогой.

Конечно, стоит выбирать отели, где есть детская анимация, развлечения для детей, площадки, детские клубы, аквапарки.

Елена подмечает: если цены на новогодние праздники показались слишком высокими, можно спланировать поездку на весенние каникулы. Чем раньше вы забронируете свой отдых, тем выгоднее будет его стоимость. Египет и ОАЭ доступны к бронированию почти до конца весны, а для Турции уже открыто раннее бронирование на лето.

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