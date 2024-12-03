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На МКАД в третьем ряду произошла массовая авария

  • 3.12.2024, 12:45
  • 1,156
На МКАД в третьем ряду произошла массовая авария

Сразу два ДТП попали на видео.

Белорус Антон снял на видео последствия массовой аварии, произошедшей на внутреннем кольце МКАД сегодня утром. Если быть точнее, то на том участке случилось сразу два ДТП, пишет Onlíner.

«Получается, по ходу движения сначала авария с участием четырех автомобилей, а чуть впереди столкнулись еще две машины, — объяснил очевидец. — Это в районе улицы Слободской».

«Предположу что сначала столкнулись два белых авто (которые впереди. — Прим. Onlíner), выставили знак, а уже затем серая легковушка пыталась тормозить, увидев препятствие, но в третьей полосе слишком высокая скорость. В результате и произошла авария из четырех машин», — высказался Антон.

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