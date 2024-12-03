«Бермудский треугольник»: бригада морпехов РФ из Крыма исчезает в боях за Курскую область 3.12.2024, 12:52

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Потери шокировали «военкоров».

Самые большие потери в боях в Курской области понесла 810‑я бригада морской пехоты из Крыма, выяснила «Вёрстка». Об этом свидетельствуют данные о числе пропавших в боях ее военных. Об этом же говорят сами морпехи и их родственники. Российские военкоры обвиняют командиров бригады в провокациях и уничтожении личного состава. «Вёрстка» разобралась, что происходит с крымскими морпехами в Курской области.

«Почему часть молчит, тысяча человек без вести пропало в октябре»

«Там полный ад. Кто штурмовики, там полный пи***ц. Там до***а трупов, очень много. Даже помочь ничем невозможно, потому что это выбор — или ты, или он. Они их просто послали как на мясо», — такое сообщение в чат родственников военных из 810‑й бригады отправила Надежда Аблякимова. Ее брат воюет в рядах этого подразделения в Курской области.

Как выяснила «Вёрстка», именно 810‑я отдельная гвардейская бригада морской пехоты понесла в боях с ВСУ в курском приграничье самые большие потери. Об этом говорят родственники военных, сами морпехи, а также об этом свидетельствуют открытые данные о числе пропавших бойцов. Речь идет о публикациях объявлений и поисковых карт военных в специализированных группах и чатах.

«Вёрстка» проанализировала такие публикации с августа по ноябрь 2024 года в одной из крупнейших групп во «ВКонтакте». Чаще всего об исчезновениях в боях в Курской области сообщали родственники бойцов именно из 810‑й бригады: ее упоминания встречаются как минимум в три раза чаще по сравнению с другими подразделениями российской армии. Например, из более чем 350 пропавших под Курском военнослужащих, чьи личные данные удалось подтвердить изданию, больше всего людей (71 человек) служили в 810‑й бригаде. Следующая по частоте упоминаний 155-я бригада — там удалось подтвердить имена лишь 26 пропавших.

Судя по сообщениям о розыске военных, менее чем в 1% случаев близкие находят своих родственников в госпиталях. В 4% случаях тела погибших удается эвакуировать. В остальных более чем 95% о людях нет никакой информации. Вместе с этим, большая часть всех пропавших — мобилизованные и кадровые военные. Около 2% пропавших без вести в Курской области составили срочники. Самому юному военнослужащему из идентифицированных пропавших — 19 лет; самому взрослому — 60.

В своем анализе «Вёрстка» учитывала лишь те случаи, когда удавалось подтвердить полное имя, дату рождения, место службы, место и дату пропажи военного. В реальности же количество исчезнувших на Курском направлении выше.

«Почему часть молчит? Тысяча человек без вести пропало в октябре, это что за бермудский треугольник, — говорит в разговоре с „Вёрсткой“ участница одного из чатов Вера. — Я написала и в часть, и прокуратуру, жду ответа, так как телефоны все молчат».

Сын Веры, мобилизованный, пропал шестого октября и до сих пор не вышел на связь. Он успел лишь сообщить ей, что находится в курском приграничье в составе 810‑й бригады.

«Там бои тяжелые, — рассказывает Петр (имя изменено), военнослужащий 810‑й бригады, находящийся сейчас в госпитале. — Со всех видов оружия стреляют по нам». Его слова подтверждает и другой военный Михаил (имя изменено), находящийся в тыловой зоне в приграничье. «Там идут мясные штурмы и бои в очень тяжелых условиях, 810‑я бригада понесла адские потери», — говорит он.

«Третий месяц посылают ребят на убой»

ВСУ прорвали российскую границу в Курской области 6 августа. По оценкам командира отряда «Ахмат» Апти Алаудинова, на территорию России вошли около 12 тысяч военнослужащих ВСУ. Российское командование не рассчитывало на наступление украинских военных: на границе не было подготовленных подразделений, что и привело к массовой сдаче в плен солдат-срочников и пограничников. В итоге ВСУ удалось добиться отвода части российских войск из Украины и их передислокации в Курскую область.

810‑я отдельная гвардейская бригада морской пехоты стала одним из таких передислоцированных подразделений. Сама бригада базируется в Севастополе, а за время войны ее военнослужащие успели поучаствовать в боях за Мелитополь, Бердянск, Волноваху, Мариуполь. В Курск часть из них направилась из Крынок. До начала полномасштабной войны в Украине бригада участвовала в оккупации Крыма и в войне в Сирии.

«Они приехали с Крынок в Курскую область и с 6 августа в разное время уходили на боевые задания по тревоге», — рассказывает Елена Таутерман, у которой в Курской области в начале августа пропал 26-летний сын.

Десятки военнослужащих 810‑й бригады, по данным их родственников, пропали со связи уже в первые дни на российской границе — в Суджанском районе Курской области, который заняли украинские военные.

Ко второй половине августа бойцы 810‑й бригады начали пропадать в районе населенных пунктов Озерки, Ольговка и Погребки. Этот месяц стал самым массовым на потери, следует из анализа сообщений родственников военнослужащих. Украинская армия же активно продвигалась вглубь российского региона и даже создала на занятых территориях свою военную комендатуру.

«Я не понимаю, в этих Погребках все погибли что ли, с 28 по 31 августе все без вести пропавшие, — говорит Татьяна Каракулова, брат которой, военнослужащий 810‑й бригады, не выходит на связь три месяца. — И это продолжается с августа, третий месяц посылают ребят на убой».

В сентябре и октябре темпы наступления украинской армии снизились. Российское Минобороны отчитывалось об освобождении более двух десятков населенных пунктов. К концу октября Институт по изучению войны оценил количество отвоеванной территории в 46%. Военнослужащие 810‑й бригады же тем временем перестали выходить на связь в районе Ольговки, Погребков, Хитровки, Плехова, Борок, а также сел Кремяное и Новоивановка.

Петр, находившийся в середине октября на Льговском участке в Курской области, вспоминает: позиции российских и украинских войск располагались в 150 метрах друг от друга. «Наравне люди погибают с обеих сторон, — говорит он. — Стояли на расстоянии от 10 до 17 километров до границы и дальше прорваться не могли ни наши, ни украинцы».

Он отмечает, что многие на Курском направлении умирают от ударов дронов, а эвакуировать тела чаще всего не удается. «Тела как правило оставляют на месте, просто их невозможно оттуда вытащить, потому что там стреляют из гранатометов, минометов, дронов, танков, из всего», — говорит он.

«Не противник их убил, а эти дураки в погонах»

Судя по сообщениям российских военкоров, в ноябре в Курской области продолжались интенсивные бои. Параллельно они же обсуждают потери 810‑й бригады и их причины. Одной из самых дискуссионных тем стала неудачная попытка морпехов 810‑й бригады прорваться в районе Погребков 7 ноября.

Тогда военкор Владимир Романов обвинил руководство бригады в «пи***же» при докладах об обстановке в Генштаб. Он описал, как группа военнослужащих 810‑й бригады подорвалась на мине при попытке прорыва в Погребках.

«Ранее была доложена ложная информация о том, что дорога, на которой позднее и подорвалась техника, перешла под наш контроль. Логично, что после получения данной информации Генштаб и отдал приказ о штурме н. п. Перед атакой никто даже и не подумал провести разминирование дороги», — отметил Романов.

Его поддержали и другие военкоры.

«Просто для примера. Чтобы подтвердить, что мы якобы контролируем Орловку, Погребки и Новые и Старые Сорочины, которые по докладам уже якобы наши, прямо сейчас истекает кровью 810‑я бригада. Которую каждый день отправляют на неподготовленные штурмы, и которая разбивается в них о стойкую оборону противника», — написал Юрий Подоляка.

Роман Алехин заявил, что за ошибку «никто не понесет наказание». «Ну только если накат на блогеров усилят», — поиронизировал он.

Авторы «Северного канала», (телеграм-канал, который ведут военнослужащие группы войск «Север») также раскритиковали командование 810‑й бригады за число жертв в результате атаки. «„Мясной штурм“? Это даже не он, это просто убийство личного состава. Прошло уже три дня, а до сих пор никто за это не ответил. Дураки в погонах продолжают править бал в командовании СВО», — заявили авторы канала.

По их информации, эта операция заранее была «обречена на провал» из-за отсутствия какого-либо плана. В результате, по их данным, более 30 человек погибли, более 20 получили ранения. «Опять тупые и наглые командиры, жаждущие доложить наверх об очередном успехе, убивают наших парней и губят технику. Подчеркиваю: не противник их убил, а эти дураки в погонах. И если не начать их наказывать — так будет продолжаться и дальше», — резюмировали авторы «Северного канала».

Собеседники «Вёрстки» из числа военнослужащих бригады не высказывались о действиях командования, но вместо этого отметили, что ситуацию на курском направлении осложняет отсутствие связи и проблемы с навигацией. Провоенные блогеры так же говорили и о проблемах со связью среди российских военных в Курске.

«Связи нет, вышки подбиты. Только через рации есть связь. А с украинской стороны, скайлинки у них есть, у наших — нет, — рассказывает Петр, военнослужащий 810‑й бригады. — Я там два месяца [был] на Льговском направлении. Там заброшенная деревня, с хорошими домами, мебелью, но просто люди бежали оттуда, пока не успели оккупировать украинские военные. Там осталось много живности: коровы, овцы, гуси, собаки на цепях умершие».

«И ни одна с*ка мне не отвечает»

Родственники военнослужащих, в свою очередь, жалуются, что командование части просто признает людей «без вести пропавшими» и не отвечает на их запросы.

«С конца августа ищем, и кругом одни отписки и тишина, если командир поначалу говорил, что верьте в лучшее, сейчас просто молчит или пишет, что нет информации», — рассказывает Татьяна Каракулова, брат которой, военнослужащий 810‑й бригады, перестал выходить на связь в конце августа.

Ярослава Мартынчук в разговоре с «Вёрсткой» рассказывает, что почти три месяца пытается найти хоть какую-то информацию о своем знакомом, военнослужащем той же бригады. Они познакомились в соцсетях летом 2024 года, за два месяца до отправки мужчины в Курск. Перед уходом на боевое задание он оставил ей свои личные данные и попросил найти его, если он не выйдет на связь в течение двух недель. Это было 5 сентября.

«И ни одна с*ка мне не отвечает, — говорит Ярослава Мартынчук. — Обзвонила всех, и московских, и на юге, и в Крыму, куда только не звонила. Не дают информацию, потому что я ему не жена».

Она вспоминает, что в прошлом году помогала с поисками двух пропавших солдат и тогда получить информацию о них было проще. Волонтеры скооперировались и помогали родственникам обзванивать телефоны горячих линий Минобороны. Теперь на звонки по этим контактам, по словам Ярославы, никто не отвечает.

Письмо об отказе в признании участником «СВО», выданное одной из родственниц

Одновременно, как говорят родственники военнослужащих, некоторых участников боев в Курской не признают участниками «СВО». Такие отказы родственники военных получают при запросе справки о том, что их близкие действительно воюют. «Вёрстка» подтвердила не менее трех подобных случаев в 810‑й бригаде. Тем не менее, еще в двух случаях родственники военнослужащих получили справки со второго раза. По какому принципу одним участникам боев в Курской области их выдают, а другим нет — установить не удалось.

«В причинах отказа: первое — не подтверждено родство, но это фигня, мы женаты 22 года; а вторая причина — в Минобороны он не числится, как участник „СВО“, — рассказывает Галина Макачирова, мужа которой, служащего 810‑й бригады, признали без вести пропавшим в октябре. — Человек там пропал, а у них он даже не числится там. Все интереснее и интереснее, значит Курская область мимо прошла, кидают парней на передок, но официально это не „СВО“».

В документе указано, что справка выдается участникам войны, которые находятся «на территории Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской области».

«Такая же история, и смешно и грустно, — рассказывает Полина Климова, муж которой пропал без вести в начале октября. — Тоже написали про степень родства и то, что „отсутствует информация об участии гражданина в СВО“. Даже в справке от отказе написаны территории близко не курские».

Тем временем новые группы военных 810‑й бригады продолжают прибывать в Курскую область. «Вёрстка» обнаружила, что родственники военных сообщали о как минимум двух отправках в каждый из месяцев боев. Кроме того, эти данные подтверждают и сами военные.

Петр, находящийся в госпитале, заверяет, что новые группы солдат прибывают на курский фронт раз в одну-две недели. Еще один собеседник «Вёрстки» из числа военнослужащих утверждает, что с ноября их готовят к очередным крупным контратакам. «Собираем силы, чтобы бахнуть. Новобранцев не просто в мясо, а подучили сейчас», — говорит он.

Военкоры же тем временем предсказывают, до конца года ситуация в Курской области не изменится из-за тяжелых боев на местности и в результате медленного продвижения войск. «Нет речи о том, что мы до Нового года выбьем противника из Курской области. Об этом речи не идет, все движение идет непростой ценой», — говорил военкор Владимир Романов.

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