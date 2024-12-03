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В Беларуси установили новые тарифы на прием у платных врачей

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  • 3.12.2024, 13:01
В Беларуси установили новые тарифы на прием у платных врачей

Они начнут действовать с 1 февраля 2025 года.

В Беларуси установлены предельные максимальные тарифы на платные медуслуги по приемам и консультациям врачей-специалистов. Это предусмотрено постановлением Минздрава №156 от 16 ноября, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Так, предельный максимальный тариф на первичный прием врача второй квалификационной категории установлен в размере 35 рублей, на прием врача первой категории тариф немного выше – 37 рублей, а высшей категории – 41 рубль.

Первичный прием врача-специалиста, кандидата медицинских наук теперь не может стоить дороже 45 рублей, а доктора медицинских наук, а также доцента и кандидата медицинских наук – 47 рублей.

Предельный максимальный тариф за прием профессора и доктора медицинских наук установлен в размере 52 рублей, члена-корреспондента НАН Беларуси и доктора медицинских наук – 56 рублей, а академика НАН Беларуси и доктора медицинских наук – 57 рублей.

Также определены максимальные тарифы и на повторный прием этих врачей – они значительно ниже.

Что касается тарифов на консультацию врачей-специалистов с квалификационной категорией, то они стартуют от 42 рублей и доходят до 49 рублей и зависят от категории врача.

Стоимость консультации врача с ученой степенью, ученым званием и академическим ученым званием составляет 65-85 рублей и также зависит от звания и ученой степени принимающего пациентов специалиста.

Вместе с тем в документе говорится, что предельные максимальные тарифы не распространяются на приемы и консультации врачей-специалистов стоматологического профиля.

Тарифы начнут действовать с момента вступления постановления в силу, то есть с 1 февраля 2025 года.

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