Задержан один из лучших аграриев Беларуси 15 3.12.2024, 13:35

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77-летний Василий Густырь более 45 лет возглавлял хозяйство «Свислочь» под Гродно.

В Гродненском районном суде проходит уголовный процесс над руководителем СПК «Свислочь» Гродненского района Василием Густырем и главным бухгалтером Зинаидой Романовской. Их обвиняют в краже путем злоупотребления служебными полномочиями. Наказание по этой статье — от 5 до 12 лет лишения свободы, пишет «Наша Ніва».

77-летний Василий Густырь — один из самых успешных аграриев Беларуси, имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства, орден Отечества III степени. Его «Свислочь» входила в топ-10 хозяйств страны по урожайности.

Густырь родился на Пружанщине, но в итоге осел под Гродно. Он возглавил «Свислочь» в апреле 1977 года и управлял ей около 47 лет. При нем в агрогородке Свислочь привели в порядок дворец Красинской-Пусловской, в котором открыли музей хозяйства, также восстановили церковь.

Аграрий был героем десятков публикаций государственных СМИ. Хвалил политику Лукашенко, поддерживал «Белую Русь». Много раз был «депутатом» Гродненского районного совета депутатов, ездил на «всебелорусские народные собрания».

Однако это не спасло от уголовного преследования.

Информацию о его задержании силовики не сообщали. Точно неизвестно, когда это произошло. В конце 2023 года Густырь еще давал бодрые интервью, а в марте 2024 года на его место назначили Сергея Савчика, главного агронома «Свислочи».

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