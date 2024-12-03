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ВСУ освободили Новомлинск

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  • 3.12.2024, 13:38
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ВСУ освободили Новомлинск

Над правым берегом Оскола развеваются украинские флаги.

Украинская армия продолжает борьбу с российскими оккупантами. Освобожден один из населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, освобожден Новомлинск Купянского района Харьковской области.

Зато в ОСУВ «Хортица» подтвердили, что правый берег реки Оскол находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги.

«На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма», - говорится в сообщении.

Отмечается, что зачистку местности в окрестностях Новомлинска провели воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

«В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги», - отметили в «Хортице».

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