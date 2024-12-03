Какой будет предстоящая зима в Беларуси? 6 3.12.2024, 13:45

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Предварительный прогноз.

О долгосрочных прогнозах на предстоящие зимние месяцы в Беларуси рассказала начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина на пресс-конференции в Минске во вторник, пишет «Смартпресс».

«Сегодня мы с месячной заблаговременностью можем спрогнозировать только аномалию температуры или аномалию осадков: т.е. на сколько теплее или холоднее будет в определенном месяце, на сколько влажным или сухим будет этот месяц, — пояснила она. — Наиболее точные прогнозы мы сейчас можем делать только на неделю вперед».

По ее словам, в целом зима 2024/2025 года с вероятностью более 50% в Беларуси будет теплой.

«Осадки будут в пределах климатической нормы. Однако, из-за того, что температура будет повышенной, есть вероятность, что осадков будет больше в смешанной и жидкой фазе (мокрый снег, дождь). «Т.е. на основании долгосрочных прогнозов на длительный снежный покров пока рассчитывать не приходится», — отметила Истомина.

Вместе с тем, этой зимой обязательно будут и сильные морозы и очень теплая погода, добавила она. «Будет и снег, чтобы покататься на санках и лыжах. Точнее сегодня сказать просто невозможно», — констатировала представительницы Белгидромета.

На актуальный для всех белорусов вопрос, какую же погоду ждать на Новый год, она ответила так: «К сожалению, современный уровень прогнозирования не позволяет синоптикам с должной точностью за месяц спрогнозировать погоду в той или иной точке в конкретный день».

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