Сирийские повстанцы захватили три российских танка
- 3.12.2024, 13:50
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Речь идет о современных боевых машинах Т-90 «Владимир».
В Сирии повстанцы, выступающие против диктаторского режима Башара Асада, которого поддерживает Кремль, в ходе боевых действий захватили три российских танка Т-90 «Владимир».
Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
«Сирийские повстанцы вступают с украинской армией в соревнование по затрофею советских/российских образцов техники. Одна из преинтереснейших категорий - трофейные танки Т-90А», — написал Коваленко в Telegram-канале.
По его данным, у Сирийской арабской армии на вооружении был танковый батальон Т-90А, однако минимум одна рота уже потеряла боеспособность из-за потерь и технических проблем.
Обозреватель обнародовал фото, на котором - военная техника, в том числе танки. Они стоят на дороге. Как отмечает эксперт, это – трофейная техника.
«По трассе к городу Ханассера повстанцы затрофеили еще два Т-90А. На сегодня, за период наступления повстанцев, затрофеено ими уже 3 танка именно Т-90А», — утверждает аналитик.
Повстанцы захватили российские танки
Повстанцы захватили российские танки
Согласно информации из открытых источников, Т-90 «Владимир» — российский основной боевой танк семейства Т-72, принятый на вооружение в 1992 году как Т-90. Представляет собой модернизацию танка Т-72Б с целью доведения его до уровня боевых возможностей танка Т-80У.
В 1999 году танку было присвоено словесное название «Владимир» - в честь главного конструктора «машины» Владимира Поткина.
В период с 2001 по 2010 годы Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным танком. Оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46, системой управления огнем 1А45Т, модернизированным двигателем и тепловизионным прицелом наводчика.
Стандартные меры защиты включают сочетание стальной и композитной брони, дымовые гранатометы, динамическую защиту «Контакт-5» и систему постановки помех для противотанковых управляемых ракет (ПТКР) «Штора».
Т-90А, модернизированная версия Т-90, поступившая в производство с 2004 года, имеет ряд важных усовершенствований. В частности, ночной прицел, прежняя литая башня заменена на усиленную сварную с габаритом бронирования в 950 мм, и т. д.