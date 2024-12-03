На рабочие специальности в Беларуси теперь можно не учиться? 9 3.12.2024, 13:57

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Достаточно будет сдать специальный экзамен.

Правительством Беларуси внесло на рассмотрение проект закона «О независимой оценке и сертификации квалификаций». Непростое название подразумевает очень простую суть: новый закон даст возможность людям, владеющим одной или несколькими рабочими специальностями, но не заканчивавшим ничего профильного, после оценки их знаний, умений, опыта получить свидетельство гособразца, которое даст им возможность более уверенно чувствовать себя на рынке труда.

В проекте закона, а он размещен на Национальном интернет-портале Беларуси, сказано, что центрами независимой оценки и сертификации станут профильные учреждения образования. Они, при положительной оценке умений соискателей на квалификационном экзамене, будут выдавать сертификаты государственного образца, которые предоставляет право на трудоустройство. Воспользоваться этим правом смогут и те, кто овладевал навыками рабочих специальностей самостоятельно, и те, кто проходил курсы, и те, кто по каким-то причинам не доучился, и те, кто хочет сменить работу.

При этом за независимую оценку знаний платить будет либо соискатель, либо его наниматель. Соискателю госсвидетельства может быть 16 лет и больше. Закон вступит в силу через полгода после официального опубликования.

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