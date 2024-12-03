Чуки и Геки 3 Владимир Пастухов

3.12.2024, 14:11

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Владимир Пастухов

Что ни день, то новый грандиозный успех.

Герой Челентано из фильма «Блеф» нервно закурил бы прямо в тени склада с гиперзвуковыми ракетами, просто бегло пролистав ежедневную подборку новостей о трудовых буднях российской оборонки к исходу третьего года войны с Украиной. Если верить потоку непрерывно публикуемых и с недюжинной энергией расталкиваемых по новостным каналам сообщений о новинках Рособоронпрома, то можно прийти к выводу, что в России чуть ли не каждый день изобретается какое-то невиданное чудо-оружие, часто работающее на ранее никому не известных физических принципах и почти всегда не имеющее зарубежных аналогов (впрочем, эти два упомянутых обстоятельства могут быть связаны) либо превосходящее их.

Вместе эти сообщения создают не просто впечатление невероятного подъема российской военно-технической мысли, но даже как-то косвенно подтверждают преимущества нашей «путиномики» (мафиозного госкапитализма) перед их отстойным традиционным капитализмом, ни на что такое не способным. Еще бы, при их-то харчах каждый дурак может в космос какой-нибудь SpaceX Starship запускать, а вот попробуйте как у нас сделать отечественный супердрон из ворованных запчастей и палочек. А между тем что ни день, то новый грандиозный успех. Фантазии на тему все новых и новых образцов вооружений стали, похоже, отдельным медийным течением, особым жанром со своей оригинальной стилистикой и устоявшимся набором журналистских штампов. Удивительно, что Путин, являяся главным вдохновителем этого пропагандистского тренда, стал одновременно и его главной жертвой, «объектом #1», на который направлены все усилия этой машины.

Безусловно, многое и на самом деле делается. Но вычленить это «многое» в безграничном море инжинирингового шарлатанства уже практически невозможно. В большинстве проектов зримо присутствует след деятельности многочисленных «Чуков и Геков» российской оборонки, вливающих в уши Путина «песнь песней» о новейших образцах российских вооружений. На эти оборонные фантазии, на мой взгляд, а вовсе не на реальные разработки, уходит львиная доля раздутого российского оборонного бюджета. Одним из курьезных последствий смены режима станет, по-видимому, гигантская инвентаризация всех этих лжетехнических проектов. И вот тогда выяснится, что у режима было гораздо больше бенефициаров, чем кажется. Среди последних окажутся десятки тысяч людей, неплохо пристроившихся в обширном бизнесе по поиску оружейного философского камня.

Владимир Пастухов, Telegram

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