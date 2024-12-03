Ботсвана и Ангола присоединились к плану G7 по выдавливанию России с рынка алмазов 2 3.12.2024, 14:22

Это позволит реализовать эмбарго, введенное в ответ на войну против Украины.

Странам «большой семерки» удалось договориться с главными конкурентами России на мировом рынке алмазов об участии в системе, которая позволит реализовать эмбарго, введенное в ответ на развязанную войну в Украине.

США ввели санкции против российских алмазов и «Алросы», доля которой на мировом рынке необработанных алмазов занимает около 30%, вскоре после начала войны, а Евросоюз – с 2024 г. Важной частью плана является система отслеживания, которая постепенно должна была заработать с сентября. Обеспечить ее эффективность позволит участие двух главных конкурентов России на рынке необработанных алмазов – Ботсваны и Анголы, пишет Politico.

Эмбарго на ввоз камней в западные страны недостаточно: без их идентификации российские алмазы могут пройти обработку или быть смешаны с камнями другого происхождения в третьих странах. Поэтому «семерка» вела переговоры с крупнейшими производителями, такими как Ботсвана, Намибия, Ангола, о присоединении к системе сертификации алмазов по их происхождению.

На прошлой неделе на это согласилась Ботсвана, второй после России производитель алмазов. Центр экспортной сертификации откроется в 2025 г., а работать он будет по образцу Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC), который контролирует торговлю и сертифицирует импортные поставки.

У AWDC есть большой практический и политический опыт таких работ, сказал Politico Карен Рентместерс, генеральный директор AWDC. По его словам, создать центр сертификации в Ботсване планируется в I квартале 2025 г. После проверки партиям алмазов будет присваиваться номер, с которым они будут следовать по всей цепочке поставок. Это должно предотвратить их смешивание с российскими алмазами, например, в Дубае, крупном торговом центре, или в индийском Сурате – мировом центре полировки.

Недавно избранный президент Ботсваны Дума Боко хочет, чтобы алмазы рассказывали историю его страны. «Ботсванские алмазы уникальны с точки зрения масштаба изменений, которые они принесли стране, и влияния, оказанного ими на жизнь людей», – сказал он в интервью Politico. Камни с подтвержденным происхождением из мирной, демократической страны могут цениться на мировом рынке выше, чем российские. В 2023 г. на алмазы пришлось 63% ботсванского экспорта, по данным местного статистического ведомства.

Ангола также заинтересована в сертификации, тем более что она может оказаться владельцем крупнейших месторождений и потеснить Россию с места мирового лидера. Проблема была в том, что «Алроса» была партнером местной компании, имея 41% в их совместном предприятии. Разрешить ее удалось на днях: в конце прошлой недели было объявлено, что долю «Алросы» выкупит подразделение суверенного инвестиционного фонда Омана.

Участие находящейся под санкциями «Алросы» в качестве акционера алмазодобывающей компании Catoca, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, «подрывало доверии к Анголе на международном алмазном рынке», заявил министр минеральных ресурсов Диамантино Азеведо. «Отныне у нас новый партнер, и именно он будет осуществлять права, до сих пор принадлежавшие «Алросе», которая перестанет быть партнером», – добавил министр.

Доля алмазов в ангольском экспорте составила в 2023 г. почти 10%.

Готовя эмбарго, дипломаты из стран «семерки» говорили, что маркироваться будет 80-90% алмазов в мире; это должно позволить и оптовым, и розничным торговцам моментально отделять легальные алмазы от нелегальных. Договоренность с Ботсваной и Анголой дает западным правительствам важный урок, отмечет Politico. Такие страны не готовы присоединиться ко всем западным санкциям, а вот признание их интересов и выгоды в конкретной отрасли – гораздо более эффективный аргумент для сотрудничества.

В 2022 г. экспорт алмазов принес России более $4 млрд. При этом через Антверпен, крупнейший мировой центр торговли ими, прошло камней на 1,4 млрд евро ($1,5 млрд). Годом ранее, до начала войны, эта цифра составляла 1,8 млрд евро ($1,9 млрд), но после вторжения России в Украину многие западные компании сами стали отказываться от камней «Алросы».

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