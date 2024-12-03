В Беларуси продают дачу за $5 миллионов

В Беларуси продают дачу за $5 миллионов8
- 3.12.2024, 14:30
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Дом находится в Минском районе.
В Минском районе продают, пожалуй, самую дорогую дачу в стране.
Площадь участка, на котором расположилось кирпичное строение площадью 930 м2, довольно велика (для дачной территории) – 12 соток.
Расположен объект в с/т «Малинка». Он находится в 15 км от Минска, рядом с Юхновским заповедником.
«Эксклюзивный загородный дом, возведен в классическом стиле по индивидуальному проекту в экологически чистом районе», – сказано в рекламе объекта на портале Realt.by.
В заголовке объявления о продаже указано, что цена дачи с «шикарным интерьером в дворцовом стиле» – $5 млн, что по актуальному курсу составляет Br17,654 млн.
Внутреннее наполнение четырехуровневого кирпичного дома впечатляет: «изысканная мебель итальянских фабрик: Provasi, Riva, Bellotti Ezio, светильники Possoni, Masiero, подчеркивающие роскошное убранство».