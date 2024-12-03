В Беларуси продают дачу за $5 миллионов 8 3.12.2024, 14:30

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Дом находится в Минском районе.

В Минском районе продают, пожалуй, самую дорогую дачу в стране.

Площадь участка, на котором расположилось кирпичное строение площадью 930 м2, довольно велика (для дачной территории) – 12 соток.

Расположен объект в с/т «Малинка». Он находится в 15 км от Минска, рядом с Юхновским заповедником.

«Эксклюзивный загородный дом, возведен в классическом стиле по индивидуальному проекту в экологически чистом районе», – сказано в рекламе объекта на портале Realt.by.

В заголовке объявления о продаже указано, что цена дачи с «шикарным интерьером в дворцовом стиле» – $5 млн, что по актуальному курсу составляет Br17,654 млн.

Внутреннее наполнение четырехуровневого кирпичного дома впечатляет: «изысканная мебель итальянских фабрик: Provasi, Riva, Bellotti Ezio, светильники Possoni, Masiero, подчеркивающие роскошное убранство».

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