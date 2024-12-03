В Беларусь зашел 21 «Шахед»1
- 3.12.2024, 14:39
Авиация в небо не поднималась.
Два из 28 ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 3 декабря, улетели из контролируемого Киевом воздушного пространства по направлению Беларуси и оккупированной РФ украинской территории, сообщают Воздушные силы ВСУ.
По информации украинских военных, атака началась 2 декабря в 22:00. К 9:00 3 декабря силы обороны сбили 22 дрона, один «локационно потерян».
Согласно данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в ночь на 3 декабря «зафиксирован как минимум 21 заход российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины и РФ».
Отмечается, что дроны залетали из России, двигаясь курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу (все в Гомельской области).
Авиация в воздух не поднималась.