В Беларусь зашел 21 «Шахед» 1 3.12.2024, 14:39

Авиация в небо не поднималась.

Два из 28 ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 3 декабря, улетели из контролируемого Киевом воздушного пространства по направлению Беларуси и оккупированной РФ украинской территории, сообщают Воздушные силы ВСУ.

По информации украинских военных, атака началась 2 декабря в 22:00. К 9:00 3 декабря силы обороны сбили 22 дрона, один «локационно потерян».

Согласно данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в ночь на 3 декабря «зафиксирован как минимум 21 заход российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины и РФ».

Отмечается, что дроны залетали из России, двигаясь курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу (все в Гомельской области).

Авиация в воздух не поднималась.

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