«Телефон забрали, вывели на задание в наручниках» 3.12.2024, 14:41

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Жена оккупанта пожаловалась на произвол в армии РФ.

Жены российских военных продолжают жаловаться на беззаконие в вооруженных силах РФ. По их словам, командование оккупационной армии не оказывает своим солдатам должной медицинской помощи после ранений и фактически отправляет на верную смерть.

Видео с заявлением одной из россиянок обнародовал российский антивоенный Telegram-канал «Сеятель ветра». По словам женщины, ее муж, получивший контузию и многочисленные осколочные травмы рук и ног, ни разу не получал должной медицинской помощи или отпуска для лечения.

Медики советовали ему операцию из-за неправильного срастания костей и выдали направление на консультацию по месту жительства. Однако в тот же день командование его снова отправило на боевое задание.

Впоследствии оккупанта снова направили в больницу, однако там его без осмотра и военно-врачебной комиссии сочли годным к службе. По словам женщины, после этого ее супруга отправили на задание в наручниках и забрали телефон. Сейчас она не имеет с ним связи.

«Телефон забрали. Вывели на боевое задание в наручниках. На данный момент я не знаю где он, что с ним и жив ли он вообще. Я прошу помочь мне добиться справедливости по отношению к моему мужу», – жалуется россиянка.

Примечательно, что российские Z-патриоты не обращают внимания на это жестокое истребление русских солдат и не выражают возмущения по этому поводу. В России, похоже, жизнь их солдат никого не беспокоит, кроме близких родственников.

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