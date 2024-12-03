Минчанин покупал электрокар и спросил мнение «довольного клиента»5
- 3.12.2024, 14:57
- 4,198
После этого у него пропали последние сомнения и деньги.
Житель Минска стал жертвой мошенников при попытке приобрести электрокар из-за границы. Сначала он сомневался в честности продавца, но его убедил разговор с одним из «довольных клиентов», сообщили в милиции.
Минчанин через мессенджер нашел объявление о продаже электромобилей из Китая и Кореи и связался с продавцом. Менеджер предложил выгодные условия, и мужчина решился заключить договор.
По условиям требовалось сразу внести 70% от стоимости авто в качестве предоплаты. Тут покупатель засомневался в безопасности сделки и попросил контакт клиента, которому фирма уже пригнала автомобиль.
«После беседы с владельцем электромобиля я был уверен, что сотрудничаю не с мошенниками», — признался минчанин.
Пообщавшись со «счастливым владельцем» авто, он перевел продавцу более 30 тысяч рублей.
Мошенники пообещали доставить электрокар в течение 7−10 дней, но перестали выходить на связь по истечении этого срока. Осознав обман, минчанин обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.