Индия отказывается от российского оружия 4 3.12.2024, 14:56

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И это существенное изменение политики страны.

Индия резко сократила заказы на военное оборудование у России, теперь страна закупает больше у западных поставщиков.

Об этом во вторник, 3 декабря, пишет Bloomberg, подчеркивая, что это является серьезным изменением политики для страны, зависящей от оружейных поставок из Москвы.

Сообщается, что совместные планы Индии и России по разработке и производству вертолетов, а также истребителей были отложены некоторое время назад.

По словам собеседников журналистов, пожелавших сохранить анонимность, предложение об аренде атомной подводной лодки из России для обучения индийского экипажа также, вероятно, не будет реализовано. Он отметил, что южноазиатская страна строит собственные суда.

«Два военных корабля и батареи для противоракетного щита, которые были заказаны до войны в Украине, являются единственными невыполненными позициями, которые Нью-Дели еще не получил от Москвы», — пишет Bloomberg.

Журналисты указывают, что Индия, являясь крупнейшим в мире импортером оружия, покупает все меньше и меньше у России. Отказ Индии от российского оружия подчеркивают усилия премьер-министра Нарендры Моди по сокращению своей зависимости от Москвы, но правительство страны продолжает покупать дешевые энергоносители у России и оказывать дипломатическую поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.

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