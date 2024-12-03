Трамп может стать козырной картой для Украины 3 Андрей Коболев

3.12.2024, 15:12

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Для представителей Республиканской партии важен результат.

Есть хорошо известное английское выражение «trump card». Переводится — козырная карта.

По моему мнению, Дональд Трамп может стать козырной картой для Украины. Объясню, что имею в виду.

Вы точно помните историю, что именно при Трампе Украине передали американские системы Javelin, которые сыграли определяющую роль в начале полномасштабной военной агрессии. Есть еще один важный случай — при его же президентстве Америка ввела санкции против Северного потока — 2.

В свое время украинская команда в Нафтогазе работала с людьми Трампа, поэтому имею право поделиться опытом.

Для эффективной работы с республиканцами надо понимать несколько важных различий между ними и демократами.

Для представителей Республиканской партии США главным отличием является ориентация на результат, а не на процесс, на который, как правило, ориентированы демократы. Вспомните, как медленно принимались решения о передаче нам того или иного вида вооружения. Если говорить простым языком, то эти решения принимались тогда, когда уже другого варианта просто не было. Демократы слишком много времени тратят на анализ и размышления, что приводит к потере слишком дорого времени. Соответственно решения оказываются запоздалыми и половинчатыми.

Такой процесс является вредным.

У республиканцев другая культура. Они ориентированы на результат и отказываются от слишком долгих анализов того, что нельзя спрогнозировать.

Трамп — бизнесмен, а уже потом политик

Реальным примером подобной ситуации была наша работа с командой Трампа относительно того, что не нужно консультироваться с европейскими странами в вопросе санкций по Северному потоку — 2. Почему? Потому что очевидно, что они были бы против. Администрация Трампа не провела ряд консультаций. Они просто сказали: «Мы введем санкции, а уже потом будем говорить о результатах».

Трамп не консультировался с тогдашним канцлером Ангелой Меркель, которая до сих пор держит зло по этому поводу.

Вторым, очень важным аспектом Трампа является то, что он бизнесмен, а уже потом — политик. Бизнесмены известны тем, что они пробуют принимать решения не через консенсус большого количества людей, а через выслушивание мнений тех, кому доверяют и тем, кому было поручено анализировать конкретные вопросы.

Как мне известно, по каждому важному решению для Трампа у него есть таких людей несколько — от двух до пяти максимум.

Новоизбранный президент США сильно не любит, когда к нему приходят какие-то посторонние люди и начинают высказывать свою точку зрения по вопросам, по которым он не спрашивал.

И для нас — это преимущество. Потому что если мы сможем установить контакт с теми людьми, которые принимают решения относительно Украины, к которым Трамп прислушивается, мы сможем влиять на его мнение и получать важные решения.

Третьим важным отличием команды Трампа от демократов является его прагматизм и поиск встречной выгоды. И встречная выгода — это, пожалуй, очень правильное и наиболее близкое выражение к его английскому оригиналу.

Они ищут интересы Америки для сотрудничества с Украиной — для бизнеса и политиков.

Нам важно на будущее найти и предложить команде Трампа реальные вещи, которые они будут считать обменом между Америкой и Украиной.

Конкретный пример из нашей работы с командой Трампа. Одной из главных причин, почему они считали, что Северный поток надо останавливать, было то, что мы объяснили, что американский сжиженный природный газ не сможет продаваться в Европе. Северным потоком — 2 россияне вытесняли американские компании.

И после остановки Северного потока американский природный газ пришел в Европу и вытеснил российский газ, заняв второе место после Норвегии.

Когда говорят о Трампе, часто звучит дата 20 января 2025 года — то есть дата его инаугурации. И потом идет текст, что после инаугурации, мы должны — А, Б, Ц, Д. Это неправильно.

Работать с командой Трампа надо уже до 20 января. Они придут в Белый Дом уже с конкретным планом. И там должны быть украинские пункты.

Возвращаемся к тому, как сделать из Трампа козырную карту Украины.

Если мы сможем сформулировать для него конкретную цель, на которую он сможет ориентироваться, если сможем установить эффективную коммуникацию с теми людьми, к которым он прислушивается по украинскому вопросу, и если сможем сгенерировать для американцев прагматический интерес к нашей стране — Трамп станет украинской козырной картой.

Андрей Коболев, «Фейсбук»

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