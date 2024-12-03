На этом можно поставить точку2
- Сергей Алексашенко
- 3.12.2024, 15:14
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Как можно было поверить в путинские бредни?
На «разойдись!» он, конечно, сразу согласился
И разошёлся, то есть расходился
Какой-то доброжелатель из окружения Трампа рассказал ему «страшную» историю о том, что страны БРИКС вот-вот выпустят свою валюту, чтобы отказаться от использования американского доллара.
Отреагировал на эту «новость» избранный президент гневно и яростно, написав в своём посте: «Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем за этим, МЕРТВА. Мы требуем от этих стран принять обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США».
Собственно говоря, на этом можно поставить точку в вопросе о качестве экспертизы по России и Китаю в окружении Дональда Трампа – поверить в путинские бредни, от которых шарахаются и Си, и Моди, это что-то особенное!
Сергей Алексашенко, Telegram