На этом можно поставить точку 2 Сергей Алексашенко

3.12.2024, 15:14

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Как можно было поверить в путинские бредни?

На «разойдись!» он, конечно, сразу согласился

И разошёлся, то есть расходился

Какой-то доброжелатель из окружения Трампа рассказал ему «страшную» историю о том, что страны БРИКС вот-вот выпустят свою валюту, чтобы отказаться от использования американского доллара.

Отреагировал на эту «новость» избранный президент гневно и яростно, написав в своём посте: «Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем за этим, МЕРТВА. Мы требуем от этих стран принять обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США».

Собственно говоря, на этом можно поставить точку в вопросе о качестве экспертизы по России и Китаю в окружении Дональда Трампа – поверить в путинские бредни, от которых шарахаются и Си, и Моди, это что-то особенное!

Сергей Алексашенко, Telegram

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