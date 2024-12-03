«Перечислял по €150 в месяц — это не считается» 1 3.12.2024, 15:28

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Можно ли в Беларуси взыскать алименты за прошлые годы?

С историей семейного конфликта из-за алиментов в редакцию обратилась читательница Onlíner.

Мария рассказывает, что ее муж давал бывшей жене деньги на содержание дочки, бумажные доказательства при этом не собирал, а теперь экс-супруга собирается взыскать с него алименты за последние три года. Можно ли так сделать, узнали у адвоката.

— Мой муж столкнулся с такой ситуацией. Семь лет назад развелся и по суду стал выплачивать алименты как безработный, так как искал себя в ЕС. Мама ребенка согласилась забрать документы и получать ежемесячно сумму, эквивалентную €150. Бумажных доказательств уплаты денег нет, только люди-свидетели. Сейчас, спустя семь лет, мама дочки заявляет, что подаст в суд и истребует алименты за последние три года. То, что она получала все время, — это помощь такая, а не алименты, — говорит Мария.

Дочке ее мужа от первого брака исполняется 18 лет через полгода, а мать девушки раньше не требовала официальных выплат. Читательница интересуется, какие есть шансы, что мужчине присудят выплату за прошлые годы?

Можно ли подать на алименты спустя семь лет после развода?

Адвокат по семейному праву Майя Александрова отмечает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей — об этом говорит часть 1 статьи 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Если родители этого не делают, то средства на содержание (или алименты) взыскиваются с них в судебном порядке (часть 2 статьи 91 названного кодекса).

Человек, который имеет право получать алименты, может обратиться в суд с заявлением о взыскании вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента возникновения этого права. Алименты присуждаются на будущее время с момента обращения в суд.

Можно ли взыскать алименты за прошлое время?

— Алименты могут быть взысканы и за прошлое время, но не более чем за три предшествующих года, если судом будет установлено, что до обращения в суд принимались меры для получения средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения от уплаты лица, обязанного их уплачивать. А также если алименты не были получены в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 105 Кодекса о браке и семье, — объясняет адвокат.

По словам Майи Александровой, если в такой ситуации мать пойдет в суд, то там ей нужно будет доказать, что раньше она пыталась получить алименты, а отец уклонялся от их уплаты.

— Истцу нужно предоставить доказательства, что были уважительные причины, по которым она не подала иск на алименты раньше, — добавляет Майя.

Само по себе заявление, что второй родитель «оказывал недостаточную материальную помощь», не является основанием для взыскания алиментов за прошлое время.

Какие вообще суммы алиментов может получать родитель?

Если у семьи не заключено соглашение о детях или об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен брачным договором, то выплаты взыскиваются в соответствии с частью 1 статьи 92 Кодекса о браке и семье. Суммы рассчитываются в процентах от заработка и (или) иного дохода родителей в месяц, сейчас они такие:

на одного ребенка — 25%;

на двух детей — 33%;

на трех и более детей — 50%.

При этом есть минимальный порог алиментов для трудоспособных родителей, он рассчитывается от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025-го эта величина составляет 437,80 рубля). Рассчитывают допустимый минимум алиментов так:

не меньше 50% от бюджета прожиточного минимума — если ребенок один;

не меньше 75% — на двух детей;

не меньше 100% — на трех и более детей.

Если у родителей нерегулярный заработок или они получают его часть в натуре (например, занимаются предпринимательством или являются членами крестьянского или фермерского хозяйства) и при этом у них нет соглашений о детях или об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен в брачном договоре, то алименты могут взыскать в твердой денежной сумме или в сумме, которая привязана к определенному числу базовых величин, — тогда ее нужно будет платить каждый месяц.

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