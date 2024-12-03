Cтало известно, где находится похищенный россиянами мэр Херсона 3.12.2024, 15:32

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Игорь Колыхаев

Информация появилась спустя 2,5 года.

Городского голову Херсона Игоря Колыхаева, которого оккупанты похитили 2,5 года назад, видели в тайной тюрьме ФСБ России, которая расположена на территории оккупированного Крыма. Во время захвата города его похитили из-за того, что он отказался сотрудничать с оккупантами.

Об этом в Facebook написала журналистка, документатор военных преступлений «Лаборатории журналистики общественного интереса» Анна Мамонова.

По словам женщины, информацию о судьбе похищенного мэра она узнала от человека, который тоже находился в этой тюрьме 2,5 года и общался с Игорем Колыхаевым.

«Говорила с человеком, который просидел 2,5 года в Симфике на подвале ФСБ. Это тайная тюрьма. Мужчина недавно вернулся в Украину. Говорит, что видел Колыхаева, похищенного мэра Херсона, в подвале ФСБ. Мэр держится», — написала она.

Журналистка отметила, что последний раз ей подтверждали, что Колыхаев именно в подвале ФСБ в Симферополе весной 24-го, а россияне скрывают, где держат Колыхаева. Отрицают и существование тюрьмы в подвале здания ФСБ. Она добавила, что эту тюрьму россияне создали в 22-м году, чтобы держать там похищенных украинцев.

Игоря Колыхаева россияне похитили 28 июня 2022 года в центре оккупированного Херсона. До ноября 2022 года его держали в отдельной камере, а потом со всеми пленниками перевезли в Алешки. Затем мэра отвезли в тайную тюрьму россиян на Чонгаре.

«В Чонгаре Колыхаева видел мужчина, который откупился из плена за 7 тысяч долларов. Он платил за себя, жену и племянника. За каждого по 7. Затем мэра перевезли в Крым. Так сложился путь Колыхаева за 2,5 года плена. У меня нет свидетельств, что мэра пытают в прямом смысле — побои, ток. Но любой плен — это всегда издевательство. И преступление», — написала Анна Мамонова.

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