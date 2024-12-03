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Бывший белорусский футболист оказался в центре коррупционного скандала в РФ

  • 3.12.2024, 15:36
  • 2,244
Бывший белорусский футболист оказался в центре коррупционного скандала в РФ
Сергей Корниленко

Фигурирует сумма в сотни тысяч долларов.

Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев назвал причину увольнения бывшего игрока сборной Беларуси по футболу Сергея Корниленко с поста спортивного директора «Крыльев Советов» (Россия, Д1).

Федорищев раскрыл наличие у самарского клуба коррупционного долга перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», сообщает РБК.

По словам Федорищева, он не обращался в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта России Михаилу Дегтяреву. По его словам, был проведен аудит работы клуба, по итогам которого уже уволен Сергей Корниленко и отстранено руководство клуба.

Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту заявил, что «Крылья Советов» задолжали примерно 360 тысяч долларов за помощь в судействе. О долге он узнал от одного из функционеров клуба.

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