Синепалая наука — в полной деградации 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

3.12.2024, 15:46

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У хунты и с более простыми задачами проблемы.

Сегодняшнее совещание у Лукашенко по науке демонстрирует то, о чем мы не раз писали на канале.

Наука в Беларуси под «чутким руководством» превратилась в непыльный бизнес для своих. Схема очень проста: впаривать разработки прошлого века либо китайские поделки за свои новые прорывные идеи.

В остальном же отрасль в полной деградации — тотальное недофинансирование и идеологизация приводят к тому, что Иран и Пакистан ушли далеко вперёд от синепалой науки.

Схематоз стал ещё возможен и потому, что чиновники и контролёры в погонах тоже не сильно в зуб ногой с отраслью. Сказывается разгром системы высшего образования.

Гусакова можно поменять на Мясниковича и обратно или даже на условного Иванова, но ничего не изменится. Без свободы, научного обмена, корпоративной науки, а также инвестиций не будет ни-че-го. У хунты и с более простыми задачами проблемы. Что уж говорить про науку?

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