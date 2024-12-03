Синепалая наука — в полной деградации

Синепалая наука — в полной деградации1
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 3.12.2024, 15:46
- 1,880
У хунты и с более простыми задачами проблемы.
Сегодняшнее совещание у Лукашенко по науке демонстрирует то, о чем мы не раз писали на канале.
Наука в Беларуси под «чутким руководством» превратилась в непыльный бизнес для своих. Схема очень проста: впаривать разработки прошлого века либо китайские поделки за свои новые прорывные идеи.
В остальном же отрасль в полной деградации — тотальное недофинансирование и идеологизация приводят к тому, что Иран и Пакистан ушли далеко вперёд от синепалой науки.
Схематоз стал ещё возможен и потому, что чиновники и контролёры в погонах тоже не сильно в зуб ногой с отраслью. Сказывается разгром системы высшего образования.
Гусакова можно поменять на Мясниковича и обратно или даже на условного Иванова, но ничего не изменится. Без свободы, научного обмена, корпоративной науки, а также инвестиций не будет ни-че-го. У хунты и с более простыми задачами проблемы. Что уж говорить про науку?
Telegram-канал «Ник и Майк»