«В этом главное отличие Грузии от Беларуси» 2 3.12.2024, 15:54

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Григорий Месежников

Приведут ли протесты в стране к революции?

В Грузии уже шестой день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

На сторону протестующих встала президент страны Саломе Зурабишвили, ряд дипломатов ушел в отставку. Может ли начаться раскол элит?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Трудно сказать, насколько это серьезно. Раскол совершенно очевиден, он наблюдался и раньше между правящей партией и оппозицией, а сейчас к оппозиции присоединилась президент. Насколько это повлияет на развитие событий — сложно сказать, поскольку вся власть по-прежнему сосредоточена в руках «Грузинской мечты».

Эта партия, похоже, не собирается сдавать свои позиции, несмотря на то, что по всем известным фактам парламентские выборы проходили с нарушениями и манипуляциями, которые делают результаты совершенно несоответствующими критериям свободных и честных выборов. Эти результаты не признаны ни международным сообществом, ни внутренней оппозицией.

Многое сейчас будет зависеть от того, какую тактику возьмет на вооружение именно демократическая часть сообщества. На данный момент они действуют решительно, не собираются уступать власти, которая, по сути, является нелегитимной. Важно, что президент принимает активное участие.

Это, кстати, новая черта по сравнению с подобными ситуациями в других странах, например — в Беларуси. Президент, у которой есть абсолютная легитимность, однозначно относится к нынешней власти как к нелегитимной, что может помочь продемократическим силам. Однако институциональная сила власти и поддержка силовых структур будут влиять на ситуацию.

— Примечательно, что долгое время «Грузинская мечта» эксплуатировала тему евроинтеграции, а теперь резко остановила ее. О чем это говорит?

— Даже в странах, которые уже в Евросоюзе, правящие партии, такие как национал-популистские в Словакии, ведут себя похожим образом. Они просто учитывают тот факт, что мы уже в Евросоюзе, поэтому пытаются играть такую игру, что они «проевропейские». А на самом деле это просто, как говорится, стечение обстоятельств, что они стали правительственными партиями, когда страна находится в Евросоюзе. Я не хочу полностью сравнивать, потому что все-таки разный контекст, но здесь эта «Грузинская мечта», по сути дела, себя просто демаскировала.

Их якобы проевропейская политика была на самом деле декларациями. Пока развитие было относительно стабильным, им удавалось сочетать декларации о вступлении в Евросоюз и поддержку, которая имелась со стороны ЕС в отношении Грузии. Это происходило, так как Европейский Союз подходил к Грузии как к государству, как к стране, как к населению, как к нации. Даже несмотря на то, что конкретный опыт правления «Грузинской мечты» был проблематичным уже и до этого.

Но посмотрите на отношение к бывшему президенту Саакашвили, который стал, по сути дела, жертвой политических репрессий. На другие действия, которые были направлены против оппозиции. Когда властная практика правительства стала противоречить европейским нормам, они предпочли свои властные интересы, отдав в жертву европейскую перспективу.

— Стоит ли за «Грузинской мечтой» Россия?

— У меня нет никаких сомнений на этот счет. Понятное дело, что этой партии трудно открыто проводить пророссийскую политику. Во-первых, даже дипломатические отношения были разорваны после того, как Россия оккупировала 20% территории, отторгла своими прокси в Южной Осетии и в Абхазии.

Так что открыто, конечно, говорить о пророссийской позиции им сложно. Но взять хотя бы отношение к Украине — там это прослеживается, вся риторика неприемлемости Майдана, что в войну не нужно ввязываться и прочее. Сначала грузинское правительство поддерживало Украину, а потом оно перешло, по сути дела, на позиции как минимум, недружественные в отношении Украины. Это непрямая поддержка России.

Также стоит обратить внимание на те шаги, которые «Грузинская мечта» осуществляла в области внутренней политики — этот закон о так называемых иностранных агентах и другие законодательные действия, которые очень напоминают Россию. Надо брать во внимание и то, каким образом вообще реагирует на это все РФ. Для меня никаких сомнений нет, даже несмотря на то, что Россия – это страна-оккупант, однако она все равно сейчас ближе «Грузинской мечте», чем Евросоюз.

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