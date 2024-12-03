«Учителя в край обнаглели» 3.12.2024, 16:11

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Белорусы возмущены принудительными сборами в учебных заведениях.

В Гомеле родители школьников жалуются на принудительные сборы в учебных заведениях, которые называют благотворительными. Учителя открыто пишут в чаты фамилии тех, кто еще не сдал деньги, что возмущает родителей. Люди недоумевают, законны ли такие требования, ведь помощь должна быть добровольной. «Это не благотворительность, а принуждение», — говорят родители школьниокв.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Если родители не сдают, то их детям классный руководитель со стороны учебного заведения создает адскую жизнь».

«Именно классный руководитель создал такую атмосферу, что пришлось переводить ребенка!»

«Гнать таких учителей».

«У нас такое в детском саду. На ребенка воспитатель накричала, а ему 4,5 года. Говорит, что «тетя его бьет по голове и тягает за уши».

«Типа учитель это придумал и себе деньги собирает? Виновата в этом администрация школы. Они заставляют учителей, а им самим это не нужно от слова совсем».

«Сходила один раз в школу, к завучу и директору, потом позвонила в управление образования — и все идеально!»

«А в нашей ситуации вообще нужно директора менять — такой ср*ч развел, учителей распустил. Кошмар! Учителя в край обнаглели, родителей не уважают».

«У моего мужа в школе тоже сдавали на актовый зал, который и по сей день не работает. А у сына директора ноутбук появился».

«Это везде, не только в Гомеле. Сады и школы тянут, как только могут. У меня дочь в колледже учится, написали родителям в чат кураторы сдать всем учащимся на корм кошкам и собакам или купить по три пачки».

«На 5-10 рублей я конфет лучше куплю детям, а для школ выделяются деньги государством. Вопрос в том, где они оседают. Мне лично ни школа, ни государство на ремонт или другие нужды ни рубля не собрали».

«Они бюджет по карманам пилят, а родители должны деньги нести».

«Дело не в том, что я не могу, я не хочу! Мы платим налоги, государство должно этим заниматься!»

«Родитель обязан кормить, обувать, одевать ребенка и создавать ему условия для проживания, а не спонсировать госучреждение».

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