В России пытаются скрыть самоубийство ФСБшника 3.12.2024, 16:14

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Его переписку в Telegram подтерли.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» узнал об истории, когда сотрудник ФСБ РФ покончил с собой после конфликта с начальством.

Причем он написал о мотивах поступка в Телеграм. Руководство, чтобы скрыть этот факт, подтерло переписку сотрудника.

«28 июня 2024 года застрелился оперуполномоченный ОФСБ города Ясногорск Тульской области РФ Сысоев Владимир Михайлович. Последнее сообщение он написал одному человеку в Телеграм. Первое, что было написано, что работать в данных условиях он не может, а потом о проблемах в личных отношениях (постоянные ссоры с девушкой), нехватка денежных средств (вследствие чего был постоянно в долгах), вечное нахождение на работе и полное непонимание со стороны руководства, с которым возникают конфликты», — пишет Telegram-канал.

По словам источника, первые пару дней после самоубийства сообщение оставалось, как оно и было отправлено. А потом изменили, благодаря возможностям Телеграм.

В результате остались лишь проблемы с девушкой, якобы самоубийство из-за проблем с ней. Была проведена проверка. Военные следователи никаких нарушений не нашли, а служебное разбирательство спустили на тормоза.

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