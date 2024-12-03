Сирийская растяжка Путина 3.12.2024, 16:29

Власть в Дамаске стала хрупкой.

Конец ноября отмечен появлением новой новостной лентой боевых сводок, в которой фигурируют мало или вовсе незнакомые для большинства обывателей географические названия – Алеппо, Идрис, Хана, пишет «Эхо России».

А у хозяина России возникла проблема растяжки с Сирией на другом конце…

Если взглянуть на географическую и политическую карту Сирии, то трудно найти в мире аналог столь пестрого одеяла. Как минимум половину территории – южную ее часть – занимают горы и пустыня, совершенно непригодная для жизни. А северо-восточная и северо-западная части хронически являются регионами, неподвластными Дамаску. Прежде всего, это граничащий с Турцией Курдистан на северо-западе страны, который, будучи автономией, фактически сам по себе. Южнее почти пол страны поделены между Исламским государством (ИГИЛ) и т.н. Демократическими силами (Сирийская свободная армия). На северо-востоке и вовсе отколотой частью является провинция Идлиб, занятая т.н. повстанцами. Многие годы – как минимум 15 лет - конфигурации этих зон находятся в непрерывной динамике. И, например, сегодня правительство Асада контролирует максимум лишь половину территории страны.

Все это результат как просто неосвоенности площадей из-за их бесплодности или труднодоступности. Так и результат гражданской войны с участием внешних игроков в лице России, Турции, Ирана и Запада, с перерывами и резкими вспышками тянущейся с 2011 года гражданской войны, когда началось восстание военных против Башара Асада, правящего в ранге президента, как и его друган Путин, с 2000-го года. И сменивший на этом посту своего папашу Хафеса, который провластвовал в Сирии 30 лет.

В свою очередь хронический напряг вызван тем, что в стране, на 75 проц. суннитской, правит алавит. Причем, в отличие от своего отца, который это обстоятельство в кадровой политике учитывал и балансировал, Башир Асад всюду во власти расставляет алавитов, сконцентрированных в основном в приморской Латакии. То есть людей, исповедывающих смесь ислама шиитского толка, христианства и древних восточных верования. Что, естественно, делает власть Дамаска достаточно хрупкой. И если бы не российские штыки, давно бы рухнула.

Другим дестабилизирующим фактором является турецкий интерес на севере страны, где обосновались курды. И Анкара стремится к тому, чтобы создать здесь большой плацдарм, который позволил бы поглотить мятежный регион. Именно здесь – близ турецкой границы годами собирались оппозиционные Асаду силы, обобщенно именуемые «повстанцами»

Сумеет ли в нынешней ситуации Асад остановить движение на Дамаск – ответ лежит в Москве, куда он рванул за помощью в первый же день после начала заварушки. Весь вопрос в том, сколько Путин может пожертвовать сил, когда их ему и на Украине уже не хватает?

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