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Американские инженеры создали роботов, которые работают на водке

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  • 3.12.2024, 16:54
  • 1,858
Американские инженеры создали роботов, которые работают на водке
иллюстративное фото

Пиво не подходило для экспериментов.

Исследователи из Гарвардского университета представили роботов, которые двигаются по воде с помощью спирта. Принцип их работы основан на эффекте Марангони, пишет «Нож».

Каждый робот диаметром около сантиметра включает воздушную камеру для плавучести и миниатюрный топливный бак. Вместо традиционного топлива он заполняется спиртом.

Когда роботов помещали в воду, спирт вытекал через маленькое отверстие, вызывая движение. Жидкость с меньшим поверхностным натяжением распространялась по жидкости с большим коэффициентом натяжения, создавая тягу.

Исследователи отмечают, что скорость зависит от концентрации алкоголя. Пиво не подходило для экспериментов, а спирт оказался предпочтительным, так как испаряется, не загрязняя воду.

Эксперименты, по словам ученых, могут быть полезны для распределения веществ по водоемам, например, при восстановлении экосистем. Также роботы могут применяться в образовательных целях.

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