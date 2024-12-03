СМИ: Россия стоит перед сложным выбором 1 3.12.2024, 16:55

7,246

И времени у нее в обрез.

Российская экономика, ослабленная санкциями и военным конфликтом, столкнулась с угрозой, которая оставляет Путина без привлекательных решений. Выбор, который ему предстоит сделать, сводится к двум сценариям: или стагфляция с замедлением роста и ростом цен, или гиперинфляция, которая может выйти из-под контроля, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

«В этом плане возможности у диктатора невелики и вовсе не завидны. Путин должен выбрать, и времени у него в обрез», - отмечают журналисты.

Ситуация обостряется из-за конфликта между ключевыми фигурами российской элиты. С одной стороны, главы крупных промышленных корпораций, таких как Алексей Мордашов («Северсталь») и Сергей Чемезов («Ростех»), требуют снижения процентных ставок для спасения своих предприятий. С другой — глава Центробанка Эльвира Набиуллина продолжает ужесточать кредитно-денежную политику, стремясь обуздать инфляцию.

Экономика России уже сейчас пробуксовывает: массовая мобилизация мужчин на фронт и эмиграция почти миллиона квалифицированных специалистов привели к рекордному дефициту рабочей силы. Производственные мощности не могут наращивать объемы из-за нехватки кадров.

При этом военные расходы продолжают расти, усугубляя ситуацию. Высокие цены на сырье, вызванные санкциями и потребностями ВПК, отправляют стоимость жизни в России на новый виток роста. По данным Центробанка, в ноябре инфляция составила 8,56%, при этом реальные темпы могут быть еще выше.

Крупнейшие представители военно-промышленного комплекса усиливают давление на Путина. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, чье предприятие производит 80% оружия, используемого в войне, заявил, что текущая политика Центробанка угрожает банкротством для отрасли. Аналогичные заявления сделали олигархи из металлургической отрасли, такие как Олег Дерипаска и Алексей Мордашов.

Центр макроэкономического анализа также предупредил о риске резкого замедления экономического роста и обвала инвестиций, что лишь усилило критику Набиуллиной.

Военно-промышленный комплекс требует отставки главы Центробанка и снижения процентных ставок. Однако это может спровоцировать гиперинфляцию по венесуэльскому сценарию, когда стоимость жизни выходит из-под контроля.

Тем временем рубль продолжает слабеть даже по отношению к юаню, делая импорт из Китая недоступным для большинства россиян. В условиях, когда сливочное масло подорожало на 30–40%, а миллионы людей не могут позволить себе базовые продукты, ситуация становится критической.

Диктатор Путин пока сохраняет молчание. Однако каждое его промедление усугубляет кризис и подталкивает страну к экономической пропасти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com