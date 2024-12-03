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Какой будет погода в Беларуси завтра

  • 3.12.2024, 17:05
  • 1,212
Какой будет погода в Беларуси завтра

Будут осадки.

В среду, 4 декабря, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по северо-западной половине, а днем на большей части территории страны, как и сообщалось ранее, иногда пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ночью ожидается южный — от слабого до умеренного, днем — с переходом на восток, умеренный.

Термометры ночью покажут от 4 градусов мороза до 2 тепла. Днем прогнозируется -2...+4.

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