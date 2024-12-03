«Коммунарка» показала свой адвент-календарь

«Коммунарка» показала свой адвент-календарь1
- 3.12.2024, 17:39
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И получила волну критики.
У белорусской кондитерской фабрики «Коммунарка» вышел новогодний адвент-календарь. Но белорусам он не очень понравился, пишет Citydog.io.
«Коммунарка» показала новинку — адвент-календарь, который уже доступен во всех фирменных магазинах и торговых сетях Беларуси. Цена — 35,87 руб. за 355 г.
Правда, белорусы встретили новинку волной критики. А все потому, что календарь рассчитан только на 15 дней и за небольшое наполнение некоторые считают такую стоимость неоправданно высокой.
@chtopochemminsk
🗓️🍬Новогодний адвент-календарь от «Коммунарки»! 🛒Найти можно в фирменных магазинах «Коммунарка», а потом думаю и во всех магазинах - 35,87BYN ✍️Внутри 12 разных конфет от «Коммунарки» + фликер, магнитик и закладка для книг. Да ещё и настольная игра-ходилка на одной из сторон♬ Fun - Guz Aleksei Igorevich
Коробка адвент-календаря оформлена в новогоднем стиле, а внутри не только конфеты. С одной стороны расположены 15 окошек, а с другой — «игра-ходилка».
В первых ячейках календаря можно найти фирменные конфеты «Коммунарки», а в окошки 6, 9 и 13 положили фликер кондитерской фабрики, магнит в форме елки на холодильник и магнитную закладку для книг.
Реакция белорусов была, однако, не всегда положительной.
«А у нас что-то 15-го есть? Праздник какой-то? Адвент-календари на то и делаются, чтобы к Рождеству… А этот к чему?»
«Адвент-календарь должен быть на 25, если к Рождеству, или на 31, если к Новому году».
«Там на 15 дней».
«Люди, ау. Ну можно же подарить 1 января и открывать каждый день окошко. Другое дело, что за 15 конфет как-то слишком дорого».