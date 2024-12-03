Второй фронт против Асада Telegram-канал «Быть Или»

3.12.2024, 17:51

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В Сирии события продолжают развиваться нон-стопом.

1. Курды из СДС открыли против Асада второй фронт, при поддержке американской авиации продвигаются в районе газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что взят под контроль первый населенный пункт - Хашам. Это тот самый Хашам, где в 2018 году американская авиация нанесла массированный удар по колонне вагнеровцев, нанеся им значительные потери (по данным Reuters, 100 погибших и 200 раненых).

2. Тем временем «Хайят Тахрир аш-Шам» и СНА продолжают захватывать огромные территории в провинции Алеппо, визуально контролируя уже около 90% ее земель. Там, в основном, пустыни. При этом СДС присутствуют на западном берегу Евфрата в районе Мескены.

Взять Хаму внезапным наскоком у ХТШ не получилось, поэтому теперь повстанцы пытаются обойти ее с востока.

3. Иран направил в поддержку Асаду 300 иракских боевиков из состава своих прокси. «Хезболла» же помочь личным составом Асаду не сможет, так как сама еле выживает после разгрома со стороны Израиля.

Также Иран анонсировал на 7-8 декабря (суббота-воскресенье) переговоры в Астанинском формате (Иран-Россия-Турция). Турки подтвердили свое участие, хотя, конечно, они сейчас менее всех заинтересованы в урегулировании.

А пока Асад фактически на растяжке. Но посмотрим, насколько сильным будет удар от СДС с востока. В тех краях обитает и ИГИЛ - как они себя поведут?

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