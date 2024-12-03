Удильщики помогли раскрыть одну из тайн эволюции 3.12.2024, 18:10

Эти рыбы смогли разнообразиться в крайне бедной ресурсами среде

Работа ученых из Университета Райса проливает свет на эволюцию глубоководных удильщиков — необычных морских обитателей, приспособившихся к суровым условиям жизни на глубинах. Исследователям удалось понять, как эти рыбы смогли развиться и разнообразиться в крайне бедной ресурсами среде. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Удильщики (Lophiiformes) известны своим уникальным «светящимся фонариком», который они используют для привлечения добычи. Однако эволюционный путь этого вида оказался гораздо более впечатляющим, чем считалось ранее. Ученые установили, что современные удильщики, обитающие в открытых водах на глубинах от одного до четырех километров, произошли от предков, живших на морском дне. Несмотря на ограничения среды — полную темноту, низкие температуры и нехватку пищи — удильщики имеют огромное разнообразие форм тела.

«Мы обнаружили, что удильщики развивались быстрее и разнообразнее, чем их родственники, живущие в прибрежных водах», — отметил ведущий автор исследования доктор Кори Эванс.

Глубоководные удильщики демонстрируют феномен адаптивной радиации — процесс, при котором виды быстро заполняют доступные экологические ниши. Среда обитания не ограничивала их, а наоборот стимулировала эволюционное разнообразие. Это подтверждает, что даже бедные ресурсами зоны могут быть местом бурной эволюции.

«Удильщики — идеальный пример того, как жизнь находит способы выживать и процветать даже в самых неблагоприятных условиях», — добавил доктор Эванс.

Изучение удильщиков не только углубляет знания о глубоководной жизни, но и помогает понять, как организмы адаптируются к экстремальным условиям. Эти данные могут быть полезны для прогнозирования реакции морских экосистем на изменения климата.

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