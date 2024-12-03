«Позор России в Сирии подействует на Трампа» 3.12.2024, 18:18

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Чем грозит Кремлю победа повстанцев?

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне аврально покидают Дамаск. Чем грозит России победа повстанцев в Сирии и падение режима Башара Асада? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Это серьезный репутационный удар. Я бы не спешил, конечно же, с выводами насчет Дамаска, пока еще речь идет о Хаме и Хомсе, а также о Тартусе.

Сирия с 2015 года была для России главным внешним проектом, который помогал держать на высоком уровне пропаганду относительно возможностей российской армии. Мол, мы можем себе позволить военные операции не только вблизи границ своей страны, но и за сотни километров вдали.

Все эти пафосные налеты бомбардировщиками на школы и больницы, все эти пафосные удары крылатыми ракетами Каспийской флотилии и вообще с акватории Каспийского моря. Начиная с того времени, таких первых пафосных операций россиян, пропагандистская машина пыталась максимально их масштабировать, пытаясь выдавать за могущество российской армии.

Сейчас же получается, что Россия — это страна, которая не может провести какую-то масштабную наступательную операцию в Украине, она постоянно находится в таком буксующем состоянии. Россия не может развить успех на африканском континенте, который имела в свое время ЧВК «Вагнер», теряет там определенные позиции. Причем не просто теряет позиции, а встречает сопротивление, которому не может полноценно противодействовать, как в Мали.

И теперь она еще и теряет зону контроля на участке, который всегда использовала в пропагандистских целях для популяризации своей армии. Это Сирия.

Россия теряет свои возможности. Как с ней можно договариваться о чем-либо и вести какие-либо переговоры с позиции выслушивания ее ультиматумов, а не ставя свои собственные?

Это очень важный момент накануне инаугурации Дональда Трампа. Демонстрация того, что Россия — это вовсе не та страна, с которой можно и нужно о чем-то договариваться, а как раз наоборот. Это та страна, от которой следует требовать и заставлять ее действовать по твоим планам, по твоим определенным указкам.

— Как повлияют события в Сирии на украинский фронт?

— Только положительно. Правда, на фронт они могут повлиять только в том случае, если Россия в Сирию отправит большое количество войск, техники и будет оказывать поддержку материально-техническую, финансовую и так далее. Только в таком случае. Но вряд ли у Путина есть на сегодняшний день возможность всеобъемлющей, всесторонней поддержки Асада.

А вот если мы говорим о репутационных потерях, то для нас очень важно, что такой удар будет подчеркивать слабость России, что она не может сейчас обеспечить даже защиту какой-то своей марионетки.

В таком контексте возникает вопрос: а как выглядит договор о взаимном сотрудничестве и взаимной поддержке, подписанный не так давно Северной Кореей? То есть, например, если какая-то международная коалиция, как вариант, начнет операцию по восстановлению целостности Кореи на корейском полуострове, поможет ли Россия Ким Чен Ыну? Конечно же, нет.

Россия — это как раз та страна, которой от Северной Кореи сейчас нужен людской ресурс, техника, артиллерия, но это никак не та страна, которая может оказывать кому-то поддержку.

— А может ли случиться обратный сценарий: Россия оставит Асада на произвол судьбы и перекинет свой контингент на украинский фронт?

— С учетом того, какие сейчас уже несутся потери на территории Сирии, можно сказать, что они настолько серьезны, что даже от механизированной компоненты России забирать попросту нечего.

Основные силы там на авиабазе «Хмеймим», в Тартусе есть порт, где размещался российский контингент, а также это военная полиция. Скажем так, это не особо многочисленный контингент, что-либо решающий для них вообще.

Для российских военных, нахождение в Сирии — это был отпуск, это были своеобразные каникулы. Они там могли себе позволить то, чего они никак не смогут позволить в Украине. Поэтому для тех российских военных, которые будут вывезены с территории Сирии и переброшены в саму Россию, а потом попадут через какое-то время в зону боевых действий в Украине, начнется настоящий ад.

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