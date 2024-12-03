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Из биографии Лукашенко решили утаить один факт

  • 3.12.2024, 18:31
  • 9,216
Из биографии Лукашенко решили утаить один факт

Окружение не хочет, чтобы он выглядел еще более старым.

Лукашенко стал прадедом. Это выяснило «Бюро», когда стало изучать подробности «трудового пути» его старшей внучки Виктории. Оказалось, что в марте 2022 года на тот момент уже Виктория Дятлова оформила по месту работы отпуск по беременности и родам, а с 18 июля того же года официально ушла в декрет.

При этом родила она Александру Лукашенко правнука или правнучку — расследователям установить не удалось. К слову, и на официальном сайте диктатора упоминаний о том, что он стал прадедом, нет.

Возможно, пропаганда боится, что эта новость сделает Лукашенко еще более старым в глазах белорусов.

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