Из биографии Лукашенко решили утаить один факт 3.12.2024, 18:31

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Окружение не хочет, чтобы он выглядел еще более старым.

Лукашенко стал прадедом. Это выяснило «Бюро», когда стало изучать подробности «трудового пути» его старшей внучки Виктории. Оказалось, что в марте 2022 года на тот момент уже Виктория Дятлова оформила по месту работы отпуск по беременности и родам, а с 18 июля того же года официально ушла в декрет.

При этом родила она Александру Лукашенко правнука или правнучку — расследователям установить не удалось. К слову, и на официальном сайте диктатора упоминаний о том, что он стал прадедом, нет.

Возможно, пропаганда боится, что эта новость сделает Лукашенко еще более старым в глазах белорусов.

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