Представитель МИД Германии скептически относится к переговорам с белорусским режимом

Представитель МИД Германии скептически относится к переговорам с белорусским режимом1
- 3.12.2024, 18:59
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Лукашенко не пойдет на уступки.
«Я довольно скептически отношусь к тому, что предложения Запада в адрес Лукашенко приведут к каким-либо изменениям. И с морально-этической точки зрения у меня есть некоторые сомнения, стоит ли это делать», — сказал представитель германского МИД Ян Карторчик на 22-м Минском форуме в Берлине 2 декабря.
Так он ответил на вопрос модератора, считает ли он возможными «телефонную дипломатию» и разговор с Лукашенко ради освобождения белорусских политзаключенных, сообщает «Немецкая волна».
Репрессии в Беларуси продолжаются, каждый день появляются новые политические заключенные, подчеркнул он: «Какой смысл пытаться убедить Лукашенко отпустить политзаключенных, чтобы добиться улучшения отношений? Я думаю, это ограниченные надежды. Хотя, с другой стороны, если есть возможность помочь людям, я думаю, эту возможность следует изучить».