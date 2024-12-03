Представитель МИД Германии скептически относится к переговорам с белорусским режимом 1 3.12.2024, 18:59

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Ян Карторчик

Лукашенко не пойдет на уступки.

«Я довольно скептически отношусь к тому, что предложения Запада в адрес Лукашенко приведут к каким-либо изменениям. И с морально-этической точки зрения у меня есть некоторые сомнения, стоит ли это делать», — сказал представитель германского МИД Ян Карторчик на 22-м Минском форуме в Берлине 2 декабря.

Так он ответил на вопрос модератора, считает ли он возможными «телефонную дипломатию» и разговор с Лукашенко ради освобождения белорусских политзаключенных, сообщает «Немецкая волна».

Репрессии в Беларуси продолжаются, каждый день появляются новые политические заключенные, подчеркнул он: «Какой смысл пытаться убедить Лукашенко отпустить политзаключенных, чтобы добиться улучшения отношений? Я думаю, это ограниченные надежды. Хотя, с другой стороны, если есть возможность помочь людям, я думаю, эту возможность следует изучить».

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