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Седьмая партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью

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  • 3.12.2024, 19:06
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Седьмая партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью

Следующая партия пройдет 4 декабря.

Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу в седьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.

Китаец играл черными фигурами, партия завершилась после 72-го хода.

Счет в матче за шахматную корону пока равный — 3,5:3,5. Следующая партия состоится 4 декабря.

Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив в прошлом году на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. Индиец в этом году выиграл турнир претендентов и получил право сыграть против действующего чемпиона.

Участники титульного матча с призовым фондом $2,5 млн проведут до 14 партий в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.

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