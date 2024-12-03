Седьмая партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью

Седьмая партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью1
- 3.12.2024, 19:06
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Следующая партия пройдет 4 декабря.
Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу в седьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Китаец играл черными фигурами, партия завершилась после 72-го хода.
Счет в матче за шахматную корону пока равный — 3,5:3,5. Следующая партия состоится 4 декабря.
Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив в прошлом году на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. Индиец в этом году выиграл турнир претендентов и получил право сыграть против действующего чемпиона.
Участники титульного матча с призовым фондом $2,5 млн проведут до 14 партий в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.