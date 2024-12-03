В Литве сократилось количество проживающих белорусов 2 3.12.2024, 19:19

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Ранее страна ужесточила миграционные меры.

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы ужесточило миграционные меры, поэтому в стране фиксируется снижение количества иностранцев. Наименьшую долю прибывающих в Литву иностранцев составляют россияне, белорусы и украинцы, их сменили выходцы из Центральной Азии, пишет Delfi.

По данным ведомства, количество белорусов сократилось с 62 167 до 59 399 человек, граждан России — с 15 888 до 15 105, украинцев с 86 353 до 68 166. Между тем в Литву продолжают активно прибывать граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, при этом количество выданных им разрешений на работу сокращается. Сообщается, что в январе было одобрено 1750 заявок, а в октябре — 904.

На фоне ужесточения контроля со стороны Департамента миграции над выдачей иностранцам разрешений на временное проживание в Литве в текущем году аннулированных разрешений или отказов в выдаче разрешений было на 13 601 больше, чем в прошлом году.

По данным министерства, в прошлом году количество невыданных разрешений составляло 10 767, а в этом году оно увеличилось до 24 368.

По данным ведомства, некоторые разрешения на временное проживание в стране были аннулированы после проверок, проведенных Департаментом миграции.

В ходе них было проверено более 47 тыс. иностранцев, в том числе высококвалифицированные работники, перевозчики пассажиров и самозанятые лица, студенты, граждане Беларуси, а также 2250 компаний.

В результате проверок были аннулированы более 24 тыс. видов на жительство, кроме того, было составлено 6100 протоколов об административных правонарушениях.

Большинство зафиксированных правонарушений связано с незаконным пребыванием в Литве и ненадлежаще задекларированным местом жительства.

По состоянию на 1 декабря текущего года в Литве проживают 213 338 иностранцев, имеющих вид на жительство. Основная доля разрешений выдана на основании работы — 111 725.

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