Российскую экономику накрывает кризис неплатежей 1 3.12.2024, 20:13

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Прогноз неутешительный.

Российский бизнес столкнулся с ухудшением платежной дисциплины контрагентов на фоне проблем с трансграничными банковскими расчетами и резкого повышения ставок по кредитам, которыми финансировалась текущая деятельность

В третьем квартале доля компаний, допускающих просрочку по платежам поставщикам, выросла во всех категориях бизнеса — от малого до крупного — и находится вблизи рекордных в истории значений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРК.

В среднем в июле–сентябре крупный и средний бизнес просрочил 19% платежей контрагентам, а малый — почти 25%. При этом растет доля просрочки больше 60 дней: у крупных компаний она достигла 5,2% (против 3,9% в первом квартале), у средних — 6,2% (против 4,5%), а у малых — 12,1% (против 9%).

Еще более мрачную картину показал проведенный в ноябре опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. По его данным, неплатежи со стороны контрагентов вышли на первое место среди проблем, ограничивающих бизнес: в третьем квартале на них жаловались 36% компаний — в 1,6 раза больше, чем кварталом ранее. Для сравнения: западные санкции в качестве главной проблемы назвали лишь 16% участников опроса.

Просрочки платежей нарастают как в денежном, так и в количественном выражении — это видно по всем семи страховщикам, которые страхуют торговые кредиты в России, отмечает генеральный директор ООО «АСТ Финансовые Консультанты» Андрей Хабаров. Основная проблема — это сложности с перекредитованием из-за ухудшения условий финансирования, поясняет он: ставки по займам растут вслед за ключевой ставкой ЦБ, а индекс кредитных условий, согласно опросу Центробанка, упал до минимума в истории.

Кроме того, наблюдается дефицит ликвидности по цепочкам поставок, частично ухудшение платежеспособности финальных покупателей, перечисляет Храбров: «Прогноз неутешительный».

Росстат подтверждает: по состоянию на конец сентября российские компании столкнулись с просрочкой платежей контрагентов на рекордные 3,073 трлн рублей. С начала года эта сумма увеличилась на 228 млрд рублей, а число компаний с просроченной кредиторской задолженностью после трех снижения начало расти: к концу третьего квартал их стало 4827 против 4701 на начало года.

Увеличение доли неплатежей фиксируют и в «Деловой России», рассказывал ранее РБК зампредседателя объединения Антон Данилов-Данильян. «Судя по количеству сообщений на эту тему, совершенно явно она растет», — отмечает он.

Это связано с высокой процентной ставкой, убежден Данилов-Данильян. «Бизнесу, который не пользуется различными формами поддержки от государства, естественно, становится все сложнее привлекать денежные ресурсы. Ну и, соответственно, сложнее своевременно рассчитываться, потому что свободных средств не остается», — объясняет он.

В первую очередь пострадает бизнес, который не имеет госзаказов в льготных кредитов, предупреждает инвестбанкир Евгений Коган. Продолжительный период высоких ставок сулит экономике «массового закрытия и банкротства в первую очередь малого и среднего бизнеса», указывает он.

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