Под Минском продают коттедж «Газпрома» 3 3.12.2024, 20:23

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С бассейном и зимним садом.

Под Минском на торги снова выставили коттедж, который принадлежит компании «Газпром трансгаз Беларусь». Найдется ли на этот раз покупатель для гостевого дома? Realt изучил предложение.

Трехуровневый дом находится в Марьяливо. Это Минский район, Острошицко-Городокский сельсовет. От МКАД до населенного пункта – 12 км.

Кирпичный коттедж появился в деревне в 1999 году. Общая его площадь составляет 504 м2. В гостевом доме пять жилых комнат.

Есть там и бассейн с сауной, бильярд, собственный зимний сад, банкетный и каминный залы.

Здание стоит на земельном участке. Его площадь – 24 сотки. В состав лота входят гостевой дом, котельная, здание гаража, кондиционеры, жалюзи, шкафы и многое другое.

Торги пройдут на площадке Института недвижимости и оценки. Согласно назначению, земельный участок можно использовать для обслуживания дома приезжих.

Стартовая цена лота – Br1,3 млн ($368 тыс.).

Кстати, гостевой дом уже пытались продать в июне, теперь – вторая попытка. Очередные электронные торги назначены на 23 декабря.

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