Tesla остановила производство Cybertruck 3.12.2024, 20:34

На три дня.

Tesla попросила работников своей производственной линии Cybertruck взять несколько незапланированных выходных.

Когда Tesla начала поставки Cybertruck в прошлом году, было зафиксировано более 2 миллионов заказов. Однако теперь спрос на продукт, возможно, начал падать. В понедельник Tesla сказала работникам завода в Остине, где она собирает Cybertruck, взять выходные на следующие три дня.

«Во вторник, среду и четверг на этой неделе (3−5 декабря) появляться на работе не нужно», — говорится записке для работников, которую цитирует Business Insider.

В сообщении также указано, что работники вернутся к производственной линии Cybertruck в пятницу, 6 декабря. Работникам оплатят восемь рабочих часов за каждый пропущенный рабочий день.

Непонятно, почему Tesla временно изменила расписание конвейера Cybertruck, но это произошло не впервые. Работники фабрики рассказали журналистам, что их график был непоследовательным с конца октября. Четверо работников рассказали, что несколько раз после прихода на работу их либо отправляли домой, либо занимали уборкой, чтобы заполнить запланированное рабочее время. Это уже начало сказываться на зарплатах.

«Когда я начинал работать в Tesla, можно было рассчитывать на оплату сверхурочной работы, теперь мне посчастливилось получить 40 часов», — сказал работник линии Cybertruck, который работал в компании несколько лет.

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