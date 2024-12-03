На свободу вышел ресторатор Иван Муравьев 1 3.12.2024, 20:59

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Иван Муравьев

Основатель «Кальянной №1» был задержан в сентябре 2022 года.

На свободу вышел политзаключенный Иван Муравьев.

«Полтора года смотрел, как дымят трубы Бобруйской ТЭЦ. Прямо за забором. И думал, что сделаю их… Дымить я умею лучше», — написал Муравьев, разместив фото, на котором он делает затяжку кальяна на фоне дымящихся труб.

Ивана Муравьева задержали в сентябре 2022 года. В декабре его приговорили к 2,5 годам колонии по статье об участии в экстремистском формировании. Муравьеву инкриминировали то, что он делал видео для расследования, которое вышло на телеканале «Белсат».

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